The Walking Dead: Dead City 2, confermato il salto temporale, sarà un "reset"

Il produttore esecutivo Scott Gimple ha condiviso nuovi aggiornamenti su The Walking Dead: Dead City 2, in uscita nel 2025, durante un panel al San Diego Comic-Con.

Il cast principale dello show, Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan, ha partecipato a un panel con i produttori esecutivi durante il Comic-Con 2024 per discutere dell'imminente seconda stagione di The Walking Dead: Dead City. Senza rivelare troppo, il cast e la troupe della prossima stagione hanno avuto molto da dire.

Parlando con Collider durante l'evento, Eli Jorné, showrunner e produttore esecutivo, ha dichiarato che la nuova stagione si svolgerà circa "sei mesi" dopo il finale della prima. Scott Gimple, produttore esecutivo del franchise di The Walking Dead, ha aggiunto che la seconda stagione sarà come se "la prima fosse un reset di The Walking Dead per questi personaggi, perché tutte queste alleanze ed equilibri si spostano, e le persone si spostano, e le persone si trovano da parti molto diverse per ragioni che non si aspettavano_".

The Walking Dead: Dead City 2, Negan tiene nuovamente in mano Lucille nel teaser trailer

Cosa aspettarsi da The Walking Dead 2: Dead City

The Walking Dead: Dead City è una serie spinoff derivata dal popolare show originale, The Walking Dead, ed è andata in onda per la prima volta il 18 giugno 2023. Presenta personaggi familiari come Maggie e Negan. È diventata la più grande première di AMC+ dopo l'uscita del primo episodio e ha ottenuto un ammirevole punteggio dell'80% su Rotten Tomatoes.

The Walking Dead: Dead City, Maggie affronta Negan in una foto ufficiale

La prima stagione ha visto Maggie viaggiare al fianco di Negan attraverso una New York desolata con la speranza di trovare il figlio di Maggie, Hershel. Il finale della prima stagione si è concluso con una grande incertezza sul futuro di Negan, dato che Maggie lo ha scambiato con la Dama, interpretata da Lisa Emery.

La seconda stagione di The Walking Dead: Dead City riporterà i due personaggi principali della serie, Negan e Maggie, e aggiungerà nuovi membri del cast: Keir Gilchrist nel ruolo di Benjamin Pierce, Jake Weary nel ruolo di Christos, Dascha Polanco nel ruolo del Maggiore Lucia Narvaez e Pooya Mohseni nel ruolo di Roksana.

The Walking Dead: Dead City, una foto di Lauren Cohan

Dopo undici stagioni di successo con lo show premiato con l'Emmy, The Walking Dead, AMC ha aggiunto diverse serie spinoff al franchise oltre a TWD: Dead City, tra cui Tales of the Walking Dead (2022), The Walking Dead: Daryl Dixon (2023), The Walking Dead: The Ones Who Live (2024) e soprattutto Fear the Walking Dead (2015-2023), che ha avuto una durata di otto stagioni. Sebbene non sia ancora nota una data esatta, la seconda stagione di The Walking Dead: Dead City verrà distribuita sui servizi di streaming della AMC nel 2025.