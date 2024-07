The Walking Dead: Dead City 2, Negan tiene nuovamente in mano Lucille nel teaser trailer

Al San Diego Comic-Con 2024 è stato presentato il primo teaser della stagione 2 di The Walking Dead: Dead City, lo spinoff con star Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan.

Nel video si vede Negan mentre fischietta e ha di nuovo in mano Lucille, la sua famosa mazza da baseball, mentre a Manhattan sono in corso eventi terrificanti e Maggie sembra voler aiutare il suo ex nemico.

Il ritorno di Lucille

I nuovi episodi di The Walking Dead: Dead City arriveranno sugli schermi americani di AMC nel 2025.

Il protagonista Jeffrey Dean Morgan, presente al panel che si è svolto nella Hall H, ha ammesso che era entusiasta del ritorno di Lucille: "C'è qualcosa legato a quella dolce ragazza che amo... Mi fa trasformare in Negan. In questa stagione lui ha un rapporto di amore-odio con lei".

Lauren Cohan, oltre a essere protagonista della serie che ha come showrunner Eli Jorné, ha svelato che si è occupata della regia di uno degli episodi inediti. Nei nuovi episodi, come anticipa il teaser, Maggie sembra affronterà una nuova fase del suo rapporto con l'ex leader dei Salvatori che si è sacrificato per farle riabbracciare Hershel.

Cosa racconta lo show

Nella prima stagione Maggie e Negan sono arrivati a Manhattan in cerca di Hershel (Logan Kim), il figlio della protagonista che era stato rapito.

Nel season finale, dopo aver affrontato il Croato (Željko Ivanek), Maggie ritrova suo figlio, mentre Negan viene consegnato alla Dama (Lisa Emery), una villain che stringe un patto con lui.

Nel cast dello show ci sono anche Mahina Napoleon nei panni di Ginny e Kim Coates che sarà Bruegel.

Eli Jorné è showrunner e produttore esecutivo della serie che ha Scott Gimple come supervisore. Cohan e Morgan hanno inoltre coinvolti come produttori esecutivi.