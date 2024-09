The Walking Dead: Daryl Dixon cinque nuovi membri nel cast della terza stagione

Sono stati annunciati i nuovi membri del cast della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. La notizia è stata rivelata mentre le riprese sono in corso in Spagna.

Come annunciato da AMC Networks sui social media, cinque nuovi nomi si sono aggiunti alla terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon. Gli attori spagnoli Eduardo Noriega (In the Fire), Oscar Jaenada (Chaos Walking) e Alexandra Masangkay (Stags) entrano a far parte della serie come nuovi regular. Le altre due star Candela Saitta (Maxima) e Hugo Arbues (Through My Window) si sono unite al cast con ruoli di supporto. Tutti e cinque sono stati annunciati con post su X.

Naturalmente, si prevede che Norman Reedus tornerà a vestire i panni di Daryl Dixon nella terza stagione dello spinoff di Walking Dead. Nell'imminente seconda stagione, sarà affiancato dalla leggenda del franchise Melissa McBride, che tornerà come series regular nel ruolo di Carol Peletier. Dopo che Daryl si è trasferito in Francia nella prima stagione, è stato rivelato che Carol si è messa alla ricerca del suo vecchio amico oltreoceano. La seconda stagione è stata sottotitolata come Il libro di Carol, lasciando intendere un ruolo molto più ampio per il personaggio rispetto alla sua limitata presenza nella prima stagione.

The Walking Dead: Daryl Dixon, Norman Reedus promette: "Reinventerà il franchise"

Melissa McBride annuncia molta più Carol nella seconda stagione

"Senza entrare troppo nei dettagli, stiamo facendo alcune cose che avrei voluto fare nella serie originale", ha dichiarato recentemente la McBride a TheWrap a proposito dell'esplorazione di nuovi territori con Carol nella seconda stagione. "Affrontare le cose, affrontare le ripercussioni della perdita e cose del genere. Cose che non sono state dette, di cui nessuno ha parlato, e come tutto quello che hanno passato li abbia davvero influenzati".

McBride ha poi aggiunto: "Quello che sembra diverso ora è che lei è guarita da molte di queste cose. E ha davvero imbrigliato il suo io guerriero, il suo io sopravvissuto, e ora sta affrontando una serie di sfide diverse e sta venendo a patti con le cose che sono successe. Mi sembra una buona progressione e sono davvero orgoglioso di questo personaggio. Sono molto eccitata e non vedo l'ora di sapere cosa succederà". The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol debutterà su AMC e AMC+ il 29 settembre 2024.