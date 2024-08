The Walking Dead: Dary Dixon, sono già iniziate le riprese della Stagione 3

Daryl e Carol non hanno ancora finito di sondare le strade insieme. AMC ha confermato infatti che le riprese della terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, annunciata al San Diego Comic-Con lo scorso luglio, sono iniziate in Spagna.

Le star della serie e produttori esecutivi Norman Reedus e Melissa McBride hanno confermato l'inizio delle riprese in un video dal set. La terza stagione sarà ambientata a Madrid, con ampie riprese nelle regioni di Galizia, Aragona, Catalogna e Valencia, ognuna delle quali fornirà uno scenario nuovo e unico per il mondo post-apocalittico di The Walking Dead.

"In attesa del ritorno della serie per la seconda stagione, siamo entusiasti di tornare sul set con Norman, Melissa e questo grande cast, insieme a una fantastica troupe locale in Spagna, la cui esperienza e visione creativa sono fondamentali per dare vita a questi paesaggi e aggiungere una nuova dimensione culturalmente ricca alla serie", ha dichiarato lo showrunner David Zabel. "Non vediamo l'ora che i fan assistano al ricongiungimento di questi due amati personaggi nella seconda stagione e che continuino a creare il prossimo capitolo del viaggio di 'Caryl' qui in Spagna".

La terza stagione di Daryl Dixon, che andrà in onda su AMC e AMC+ nel 2025, seguirà quindi Daryl Dixon (Reedus) e Carol Peletier (McBride) "mentre continuano il loro viaggio per tornare in qualche modo a casa e dalle persone che amano", si legge nella sinossi. "Mentre lottano per trovare la strada del ritorno, il percorso li porta lontano, conducendoli attraverso terre lontane con condizioni sempre mutevoli e sconosciute, mentre assistono ai vari effetti dell'apocalisse zombie".

Reedus e McBride sono produttori esecutivi della nuova stagione insieme a Zabel, al responsabile dei contenuti del Walking Dead Universe Scott M. Gimple, Angela Kang, Greg Nicotero, Jason Richman, Daniel Percival e Steven Squillante, mentre Silvia Aráez e Jesús de la Vega si aggiungeranno come produttori esecutivi in questa stagione.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol debutterà con un doppio episodio il 29 settembre negli Stati Uniti e il 4 ottobre in Spagna su AMC e AMC+. Lo show è purtroppo ancora inedito in Italia.