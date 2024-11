The Walking Dead: Daryl Dixon e Carol sbarcano in Spagna nel trailer della Stagione 3

AMC ha diffuso in streaming un primo teaser trailer della terza stagione di The Waking Dead: Daryl Dixon, che vedrà il protagonista interpretato da Norman Reedus e la sua co-star Melissa McBride sbarcare in territorio spagnolo.

Dopo aver girato mezzo mondo per rintracciare il suo migliore amico scomparso in Francia, Carol (Melissa McBride) si è riunita con Daryl (Norman Reedus) e ha aiutato Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) a fuggire da Parigi su un aereo pilotato da Ash (Manish Dayal).

Poiché l'aereo poteva trasportare solo tre passeggeri, Daryl ha scelto di rimanere indietro e di trovare un altro modo per tornare in America, un sacrificio che Carol non poteva permettergli di fare da sola. E così il finale di stagione si è concluso con Daryl e Carol che hanno percorso 50 chilometri attraverso il tunnel della Manica fino all'Inghilterra.

Il filmato mostra Daryl e Carol a Londra al seguito di una guida (la new entry della serie Stephen Merchant), un individuo che salpa attraverso l'Oceano Atlantico e il duo in quello che sembra essere il deserto di Tabernas in Spagna. "Pensavo fosse tutto finito", sentiamo dire a Daryl nel trailer. "Sia tu che io", gli risponde Carol.

Al San Diego Comic-Con di luglio, AMC ha annunciato che la terza stagione, ambientata a Madrid, è stata girata in Spagna. Le riprese svoltesi in loco nelle regioni di Galizia, Aragona, Catalogna e Valencia forniranno "uno scenario nuovo e unico per il mondo post-apocalittico di The Walking Dead", ha dichiarato il network in un comunicato.

Prevista per il debutto nel 2025 su AMC e AMC+, la terza stagione di Daryl Dixon "segue Carol e Daryl mentre continuano il loro viaggio verso casa e le persone che amano", secondo la sinossi. "Mentre lottano per trovare la strada del ritorno, il percorso li porta lontano, conducendoli attraverso terre lontane con condizioni sempre mutevoli e sconosciute, mentre assistono ai vari effetti dell'apocalisse dei Walker". In Italia, la serie è ancora inedita e debutterà con la prima stagione su Disney+ nel 2025.