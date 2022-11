The Walking Dead: Clémence Poésy protagonista femminile dello spinoff su Daryl Dixon

Inizia a prendere forma il cast di Daryl Dixon, spinoff di The Walking Dead incentrato sul celebre personaggio interpretato da Norman Reedus all'interno della serie AMC. Clémence Poésy e Adam Nagaitis (Chernobyl) sono stati ufficialmente ingaggiati per entrare a far parte del progetto.

Arrivano anche dei primi dettagli sui rispettivi ruoli direttamente dal portale americano Deadline: Clémence Poésy interpreterà la protagonista femminile Isabelle, "descritta come membro di un gruppo religioso progressista, che si unisce a Daryl in un viaggio attraverso la Francia e si ritrova ad affrontare il suo passato oscuro a Parigi".

Nel frattempo, Adam Nagaitis interpreterà Quinn, "un inglese sfollata che è diventato potente nella Parigi post-apocalittica grazie al mercato nero ed è proprietario del Demimonde, un sexy nightclub underground".

Lo spinoff ruoterà attorno al viaggio di Daryl Dixon per le strade di Parigi. Inizialmente nel progetto doveva essere coinvolta anche Melissa McBride, interprete di Carol, ma l'attrice ha deciso di prendersi una pausa dal franchise di The Walking Dead.

Norman Reedus ha interpretato il sopravvissuto all'apocalisse zombie Daryl Dixon dalla stagione 1, episodio 3 di The Walking Dead. Presentato come una testa calda, Daryl si è presto trasformato in uno dei personaggi principali della serie, sviluppando una relazione fraterna con il protagonista Rick Grimes. Al momento ancora nessun dettaglio sulla finestra di lancio dello spinoff The Walking Dead: Daryl Dixon, mentre The Walking Dead si chiuderà ufficialmente con l'undicesima stagione.