The Walking Dead: finalmente è chiaro perché Carl è stato ucciso!

Dopo l'uscita di scena di Rick Grimes, l'ultimo episodio di The Walking Dead si è concluso con un'immagine iconica: Judith cresciuta con indosso il cappello di Rick che stringe in pugno la pistola di Rick mentre una spada simile a quella di Michonne le pende dal fianco. Sappiamo tutti che prima o poi Judith crescerà, ma finora l'abbiamo vista sempre bambina e l'immagine mostrata ci prepara a grandi cambiamenti in arrivo nel futuro. Adesso grazie a questa immagine viene messa in prospettiva anche la morte di Carl visto che Judith (Cailey Fleming) diventerà la sua sostituta.

Il quadro complessiva diventa chiaro solo ora e segna una netta deviazione dal fumetto dove Carl stringe una forte amicizia con Negan ed è sostanzialmente il protagonista del plot con i Whisperers in arrivo. Nei fumetti Judith viene uccisa da neonata nello stesso momento di Lori nell'arco della prigione del Governatore. nella serie tv è sopravvissuta all'esecuzione per diventare un personaggio centrale, ma per questo ci sono voluti sei anni.

Judith potrebbe dunque diventare una sorta di surrogato di Carl, vestendosi alla stessa maniera e avendo un arco narrativo simile a quello del fratello. Dagli spoiler sappiamo che avrà un qualche legame con Negan, al momento ancora in prigione, potrebbe trattarsi della stessa relazione che nei fumetti si sviluppa tra Negan e Carl.

E poi ci sono gli Whisperers. Nei fumetti Carl soccorre e si innamora della figlia del leader dei nemici, Lydia. Sappiamo che Lydia comparirà nello show e potrebbe stringere amicizia con Judith. A interpretare Lydia sarà la diciottenne Cassady McClincy, già vista in Castle Rock mentre Cailey Fleming, che interpreta Judith, ha 11 anni.

La scelta di uccidere Carl farebbe dunque parte di un piano più grande. Le teorie cospirazioniste sostengono che Chandler Riggs, interprete di Carl, sia stato licenziato perché essendo diventato maggiorenne voleva rinegoziare un nuovo contratto con AMC. Rimpiazzarlo con un'attrice giovane e semisconosciuta come Cailey Fleming avrebbe fatto risparmiare milioni ad AMC, ma è possibile invece che la decisione sia stata presa per esigenze creative. Vedremo come proseguirà la vicenda nei prossimi episodi di The Walking Dead.

