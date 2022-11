The Walking Dead: l'interprete di Carl compare in un cameo nel finale, ma nessuno se n'è accorto

Chandler Riggs, che ha interpretato Carl Grimes in The Walking Dead, rivela di essere presente in una scena del finale anche se è difficile notarlo.

Dopo essere stato a lungo presente nei pensieri dei fan di The Walking Dead, l'interprete di Carl, l'attore Chandler Riggs, ha rivelato di aver interpretato un cameo nel finale dello show, anche se è difficile notarlo.

Chandler Riggs ha interpretato Carl Grimes per otto stagioni della serie AMC The Walking Dead comparendo fin dal pilot, he è andato in onda nel 2010. Così come il padre Rick (Andrew Lincoln), anche Carl è divenuto una figura centrale del survival per via dei suoi solidi valori morali e della sua incredibile gentilezza. Purtroppo, il personaggio è deceduto nel corso dell'ottava stagione.

Commentando il finale di The Walking Dead per Entertainment Weekly, Chandler Riggs ha rivelaato di essere presente nell'ultimo episodio in uno sbalorditivo cameo. Dopo 12 anni in onda e 11 stagioni, The Walking Dead si è concluso questa settimana con l'episodio 24 della stagione 11, Riposa in pace, che ha riportato indietro alcuni volti familiari. Carl è, però, difficile da individuare dal momento che la sua morte non permetteva di farlo davvero tornare nello show, quindi la sua apparizione nel finale è avvenuta sullo sfondo di una scena. Tuttavia, la sua inclusione, che ha molto divertito i fan, ha permesso a Riggs di riunirsi con i membri del cast e della troupe e prendere parte all'addio allo show in cui è cresciuto. Ecco il suo racconto del cameo:

"Era per uno dei loro campi lunghi, mi hanno detto 'Ti facciamo entrare qui!' Avevo indosso la maglietta e i jeans con cui ero arrivato. Hanno preso un cappello dall'armadio. Era simile al cappello di Padre Gabriel! Mi hanno dato una zappa e mi hanno detto, 'Fai parte dello sfondo per uno degli ultimi scatti'. E mi hanno buttato lì a zappare il terreno. È stato molto divertente. È stato un breve momento prima del resto delle riprese della giornata, ma è stato piuttosto bello".