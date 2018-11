The Walking Dead: Andrew Lincoln svela quando arriverà il film

Andrew Lincoln ha detto arrivederci a The Walking Dead, ma solo provvisoriamente. Il suo Rick Grimes si prepara a fare ritorno in una trilogia di film tv dedicati al personaggio e adesso sappiamo anche indicativamente quando arriverà il primo film.

Nel quinto episodio della nona stagione di The Walking Dead è stata messa in scena l'uscita di Rick Grimes dalla serie. Abbiamo visto Rick, gramente ferito, portato via da Jadis e dalla sua gente in elicottero. Cosa gli accadrà? Il suo destino è incerto, a raccontarci cosa gli accadrà sarà la trilogia di film in arrivo su AMC.

In un'intervista, Andrew Lincoln ha svelato cosa attendersi dal primo dei tre film: "Mi credono tutti sociopatico perché non piango a ogni intervista. Ma la verità è che so che c'è qualcosa che mi aspetta dopo."

Se il film su The Walking Dead entrerà in produzione nel 2019, il suo arrivo su AMC avverrà probabilmente nel 2020. Ma al momento non c'è ancora una sceneggiatura.

Andrew Lincoln promette che non farà ritorno nella serie tv: "Non saranno episodi lunghi. E' stato un compromesso perché non volevo disilludere i fans. Al tempo stesso non voglio buttar via la storia, è preoccupante anticipare la morte di un personaggio e poi cambiare idea. Non puoi fare felici tutti, ecco perché cerco di non leggere queste cose, non riuscirei ad alzarmi dal letto la mattina."

L'attore inglese si sofferma poi sul possibile tono dei film senza anticipare troppo: "Abbiamo citato Gli spietati di Clint Eastwood, un film che adoro. Il suo personaggio è un pistolero, un eroe americano, sai di cosa è capace e mi ha fatto venire in mente un tipo di personaggio che il pubblico conosce bene, che ha oscillato tra la responsabilità di essere padre e la follia per nove anni. Adesso penso a lui in un posto completamente diverso, un posto folle, interessante, da cui ricominciare. Voglio sapere perché vede volargli intorno gli elicotteri. Che succede?"

