The Walking Dead, Andrew Lincoln: "Le riprese del film su Rick Grimes al via nella primavera del 2021"

The Walking Dead dedicherà un film stand-alone al personaggio di Rick Grimes, portato sullo schermo televisivo da Andrew Lincoln. Secondo l'attore, le riprese del film inizieranno molto presto, più precisamente nella primavera del 2021.

Andrew Lincoln nell'episodio Days Gone Bye di The Walking Dead

Andrew Lincoln è noto soprattutto per aver interpretato Rick Grimes in nove stagioni di The Walking Dead per poi abbandonare la serie con in mente un exploit cinematografico del suo personaggio.

Nonostante la nona stagione di The Walking Dead sia terminata circa 18 mesi fa, le riprese del film stand-alone su Rick Grimes non hanno ancora avuto inizio. Al momento, non esistono dettagli sul film né sulla storia che racconterà. Come riportato da ScreenRant, in occasione di un'intervista con ABC, Andrew Lincoln si è sbottonato e ha fornito ai suoi fan qualche aggiornamento sullo stand-alone. L'attore ha dichiarato:

"Sembra che ci sia la speranza di iniziare presto le riprese. Tutto, ovviamente, dipende dal vaccino contro il Covid". A quanto pare, le riprese del film potrebbero avere inizio durante la primavera del prossimo anno ed Andrew Lincoln ha paragonato il vaccino all'arrivo della cavalleria.

Questa notizia, ovviamente, renderà felici i fan di Rick Grimes che sperano che il loro beniamino possa apparire nella seconda stagione dello spinoff The Walking Dead: World Beyond. Scott Gimple ha anticipato che ciò non accadrà e che i fan dovranno attendere il film per rivedere in azione il loro eroe.