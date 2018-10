The Walking Dead 9: Norman Reedus svela un segreto dell'ultima scena di Andrew Lincoln

The Walking Dead 9 mostrerà l'addio di Andrew Lincoln, che ha conquistato la popolarità internazionale proprio grazie al ruolo di Rick Grimes, nella puntata che andrà in onda domenica prossima sugli schermi televisivi e ora Norman Reedus ha svelato alcuni dettagli delle ultime sequenze realizzate dall'amico e collega.

L'interprete di Daryl ha raccontato che la star britannica ha pronunciato un emozionante discorso di addio dopo aver girato la sua ultima scena e di essere dispiaciuto perché lo show senza di lui non sarà più lo stesso.

Norman ha poi spiegato: "Nell'ultima scena che abbiamo girato dovrebbe sorridere. Doveva farlo ed era un primo piano. Quindi continuavo ad avvicinarmi a sorpresa e a fargli il solletico ai piedi, facendolo sorridere mentre pronunciava questa battuta. E ho pensato che fosse divertente e a lui è piaciuto. Mi ha chiesto di continuare a farlo".

Reedus ha quindi sottolineato: "Nell'ultima scena che ha girato per la serie io sono presente fuori dall'inquadratura mentre gli solletico i piedi!".

Per ora non è ancora chiaro il modo in cui Rick uscirà di scena dalla serie: nella puntata The Obliged l'ex sceriffo è stato mostrato mentre cade da cavallo su un mucchio di detriti, ferendosi gravemente. La sua situazione è poi aggravata dall'avvicinarsi di due gruppi molto numerosi di walker.