The Walking Dead: per AMC la serie non è che all'inizio della sua lunga vita!

The Walking Dead va in onda dal 2010, nel corso di 131 episodi molto è cambiato, non solo a livello di trama ma anche a livello di ascolti, in continuo calo. Eppure AMC vede il futuro dello show ancora lungo e, soprattutto, roseo.

I motivi di tutto questo ottimismo? Sono stati riassunti dal CEO Josh Sapan: "A distanza di 9 anni, sentiamo che solo oggi stiamo appena cominciando a sfruttare il potenziale economico perchè abbiamo appena cominciato ad espandere il franchise, come farebbe qualunque azienda come la nostra con un prodotto di questo tipo tra le mani".

In effetti, a parte la serie spin-off Fear the Walking Dead - che è in onda dal 2015 con alterne fortune -, nei mesi scorsi AMC ha annunciato che, dopo l'uscita di scena di Rick Grimes, il personaggio di Andrew Lincoln sarebbe in realtà rientrato dal portone principale con una trilogia cinematografica a lui dedicata. Si è parlato spesso anche di altri progetti, cinematografici e televisivi, intorno ad altri personaggi amatissimi, come il Negan di Jeffrey Dean Morgan e Daryl Dixon (Norman Reedus). La finalità? Attirare nuove generazioni di spettatori perchè in fondo a The Walking Dead sarà stata pur prospettata una lunga vita ma nulla di questo potrà concretizzarsi senza un pubblico numeroso e fedele, che lo show sembra aver perso man mano nel corso degli anni tanto da toccare, con la stagione 9, il suo minimo storico.

The Walking Dead 9: l'ultimo episodio tocca gli ascolti più bassi della serie!

Problema che, per il network, sarà risolto con l'ultima serie spin-off annunciata, che verrà lanciata nel 2020. Showrunner sarà Matt Negrete e ruoterà intorno a due donne cresciute nell'apocalisse zombie di The Walking Dead. "Con il focus sulla prossima generazione di sopravvissuti guidati da due giovani protagoniste femminili, pensiamo che questa terza serie sia perfetta per far andare avanti la narrazione di questo universo e mostrarlo attraverso gli occhi di più generazioni"ha dichiarato Josh Sapan.

Certo, considerati anche tutti gli abbandoni di cui nel corso dell'ultimo anno la serie principale è stata vittima, non è facile pensare che The Walking Dead possa andare avanti ancora per molto, ma almeno l'ottimismo della rete rincuorerà un po' tutti i fan della prima ora.