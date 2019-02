The Walking Dead 9: l'ultimo episodio tocca gli ascolti più bassi della serie!

L'ultimo episodio di The Walking Dead 9 andato in onda ha registrato gli ascolti più bassi di sempre per la serie AMC.

Andato in onda contro l'evento NBA All-Star Game su TNT e TBS, lo show di punta dell'emittente americana ha registrato un altro crollo degli ascolti: solo 4.54 milioni di telespettatori hanno seguito l'episodio, con un rating del 1.7 nella fascia d'età 18-49, con un'ulteriore perdita del 12% degli spettatori della puntata precedente.

Il punto più basso raggiunto da The Walking Dead risaliva al novembre 2010, quando il secondo episodio totalizzò 4.71 milioni di telespettatori. A oggi la serie è ancora una delle più seguite tra le tv via cavo, ma i dati sono spaventosi: rispetto all'ottava stagione, i ratings sono scesi del 40%, e rispetto alla settima arriviamo addirittura al 60%.

Nella seconda metà della nona stagione, la morte di Jesus ha fatto scoprire l'esistenza di alcuni individui che utilizzano la pelle dei walker per spostarsi passando inosservati. La minaccia si rivelerà più sorprendente e pericolosa di quanto si possa pensare. Gli episodi, inoltre, sveleranno dei dettagli inediti di quanto accaduto negli anni trascorsi dalla scomparsa di Rick. Lo show è tratto dai fumetti di Robert Kirkman e ha dato vita a una trilogia di film tv che avrà come protagonista Andrew Lincoln, l'interprete di Rick, mostrato per l'ultima volta sul piccolo schermo mentre veniva trasportato in elicottero, ferito e all'oscuro della destinazione del velivolo.

Nonostante il crollo degli ascolti, The Walking Dead è stato rinnovato per una decima stagione.