The Walking Dead 9x16: le foto sotto la neve del finale di stagione!

Francesco Bellu

The Walking Dead 9x16, il finale di stagione, andrà in onda domenica 31 marzo su AMC, che ha diffuso delle foto molto particolari. L'episodio, intitolato non a caso The storm , vedrà alcuni dei nostri protagonisti alle prese con la neve, cosa che rende piuttosto bene l'idea di quanto la situazione non sia certo delle migliori: la sfida contro le forze della natura non è meno impegnativa da quella di salvarsi dagli zombie.

Diretto da Greg Nicotero da una sceneggiatura scritta da Angela Kang, il nuovo episodio di The Walking Dead 9 sarà trasmesso in Italia il 1 aprile su Fox, e segna un momento delicatissimo per il gruppo di superstiti. La stringatissima sinossi ufficiale lo dice chiaramente: "Dopo una travolgente perdita, il gruppo dovrà avere a che fare con una feroce tormenta. Una parte di essi si occuperanno di un nemico proveniente dall'interno, un'altra è costretta a prendere una decisione di vitale importanza". L'attesa su cosa possa succedere è altissima, soprattutto dopo la bomba che ha chiuso lo scorso episodio (trovate qui la nostra recensione di The Walking Dead 9x15).

Una delle fotografie ci mostra Negan fuori dalla cella in cui ha trascorso quasi sette anni, questo può certamente risultare determinante nell'esito della guerra, anche se non sappiamo se seguirà la strada tracciata dal fumetto di Robert Kirkman, oppure ne sceglierà un'altra. Cosa già avvenuta altre volte.