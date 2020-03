The Walking Dead 11, Coronavirus ferma le riprese della serie

Sospesi i lavori di The Walking Dead 11 e della sesta stagione di Fear The Walking Dead a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il Coronavirus ferma l'apocalisse zombie di Fear The Walking Dead 6 e The Walking Dead 11 che sono sospese momentaneamente le riprese a scopo cautelativo. Le notizie della diffusione del virus hanno già fermato i lavori di grosse produzioni del grande schermo e ora anche la televisione ha deciso di seguire questa linea fino a data da destinarsi, come dimostra la sospensione della seconda stagione di Euphoria della HBO.

Per Fear the Walking Dead si parla di tre settimane, e si ipotizza che lo show creato da Robert Kirkman e Dave Erickson possa riprendere regolarmente la sua tabella di marcia da metà aprile. Ovviamente si tratta di una data che dovrà essere confermata o meno sulla base della evoluzione della situazione sanitaria e non è improbabile che possa anche ulteriormente slittare. Discorso analogo vale anche per la pre-produzione della serie madre, l'undicesima stagione di The Walking Dead di cui la rete via cavo AMC ha voluto comunque sottolineare come il gruppo di sceneggiatori capeggiato dalla showrunner Angela Kang sta lavorando alla sceneggiatura dei nuovi episodi tenendosi in contatto.

Carnival Row 2, Orlando Bloom: "Lasciamo Praga, fermiamo le riprese a causa del Coronavirus"

A questa situazione non semplice, come ha evidenziato Deadline, si è aggiunto anche il posticipo di circa un mese della pre-produzione sempre AMC di Kevin Can F ***.