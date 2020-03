The Walking Dead 10x15: le anticipazioni di "The Tower"

The Walking Dead 10x15: le anticipazioni e il trailer di The Tower, il quindicesimo episodio della decima stagione in onda la prossima settimana.

The Walking Dead 10x15, ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato The Tower, il quindicesimo della decima stagione della serie in arrivo su Fox il 6 aprile e di cui online sono stati condivisi il trailer, uno sneak peek, i primi minuti, le immagini e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda dell'episodio intitolato Look at the flowers - di cui potete leggere la nostra recensione - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata, l'ultima a essere per ora trasmessa a causa del mancato completamento del season finale, che verrà quindi mandato in onda successivamente.

La sinossi anticipa: "Le comunità si preparano per partecipare all'ultima battaglia nella guerra contro i Sussurratori; il gruppo di Eugene si ritrova alle prese con Princess".

Il trailer mostra Beta alla guida dell'orda di zombie che vuole guidare contro i suoi nemici. Princess accoglie in modo particolare il gruppo di Eugene. Judith vuole che Daryl le insegni a difendersi e Aaron e Alden sono nella foresta.

I primi minuti della puntata introducono il personaggio di Princess, interpretato dall'attrice Paola Lazaro, che è rimasta da sola per oltre un anno e inizia quindi a pensare che il gruppo di Eugene sia in realtà un'allucinazione. La giovane crea poi un problema.

In uno sneak peek si vedono Aaron e Alden bloccati nel mulino a vento, poco distanti da Beta che sembra averne percepito la presenza.

Ecco le foto ufficiali che mostrano anche Lydia e Negan: