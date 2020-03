The Walking Dead 10x13: Danai Gurira commenta il suo addio alla serie

The Walking Dead 10z13 ha mostrato l'addio, ovviamente temporaneo, di Danai Gurira alla serie e l'attrice ha ora commentato gli eventi mostrati nella puntata in una lunga intervista rilasciata a Variety.

La notizia riporta degli spoiler , non proseguite con la lettura se non avete ultimato la visione della puntata.

L'interprete di Michonne ha particolarmente apprezzato la scelta di mostrare cosa sarebbe successo se il suo personaggio non avesse salvato Andrea: "Come artista è stato davvero soddisfacente, ma al tempo stesso spaventoso perché solleva realmente l'idea di come una singola scelta potrebbe rendere una persona totalmente diversa. Ha deciso di aiutare una donna e questo l'ha spinta a compiere un percorso preciso".

Per girare le scene di Cosa siamo diventati - di cui potete leggere la nostra recensione - in cui l'eroina è alle prese con le allucinazioni, Danai Gurira si è informata sulle conseguenze dell'assunzione di stramonio, una potente sostanza: "Ho letto alcune storie scritte da chi l'ha assunto e ho pensato 'O mio dio, quello che mostriamo è davvero blando in confronto'".

L'attrice ha quindi rivelato di aver collaborato con la showrunner nella creazione della realtà alternativa in cui Michonne si ritrova persino a diventare il braccio destro di Negan e a essere uccisa da Daryl e Rick: "Gli sceneggiatori hanno ideato l'intera struttura. Angela Kang me ne ha parlato e poi è stata davvero generosa lasciandomi collaborare su alcuni aspetti del racconto".

La puntata si è conclusa con la protagonista che ha deciso di andare alla ricerca di Rick dopo aver trovato degli indizi che le fanno pensare sia vivo. Danai non ha voluto confermare e nemmeno smentire la presenza di Michonne nei film tv che avranno come protagonista Andrew Lincoln, limitandosi a dichiarare "Vedremo".

La star ha però aggiunto: "Sono davvero grata per il modo in cui si è evoluta Michonne. All'inizio quella persona con un cuore stava un po' uscendo dalla sua armatura e voleva uscire. Qualcosa riguardante Andrea l'aveva fatta un po' aprire e poi la situazione ha continuato a evolversi. Ha dovuto procedere per tentativi ed errori prima di poter diventare qualcuno che merita fiducia e amore in questo gruppo".

Danai Gurira ha infine spiegato che è molto legata alla 'famiglia' che si è creata sul set della serie e che per festeggiare il suo addio alla serie hanno organizzato persino dei fuochi d'artificio e le hanno fatto preparare una torta che la ritraeva con una spada in mano.