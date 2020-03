The Walking Dead 10x13: le anticipazioni di "What We Become"

The Walking Dead 10x13: le anticipazioni e il trailer di What We Become, il tredicesimo episodio della decima stagione in onda la prossima settimana.

The Walking Dead 10x13, ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato What We Become, il tredicesimo della decima stagione della serie in arrivo su Fox il 23 marzo e di cui online sono stati condivisi il trailer, uno sneak peek, i primi minuti, le immagini e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda dell'episodio intitolato Cammina con noi - di cui potete leggere la nostra recensione - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata.

La sinossi anticipa: Michonne riporta Virgil sulla sua misteriosa isola per ritrovare la sua famiglia, in cambio Virgil promette armi che potrebbero cambiare le sorti della guerra contro i Sussurratori.

Il trailer della prossima puntata di The Walking Dead mostra Michonne e Virgil arrivare a destinazione, ma la protagonista interpretata da Danai Gurira si accorge che c'è qualcosa di strano e gli chiede dove si trova la sua famiglia.

La barca con cui sono arrivati viene poi mostrata avvolta dalle fiamme e Michonne sembra impegnata a indagare. Una scena la mostra successivamente nella foresta, passando quindi a un momento in cui ha in mano una mazza da baseball che sembra Lucille e a un'immagine in cui porta con sé due walker come accaduto in passato.

Il video si chiude con Michonne intrappolata in una stanza.

I primi minuti della puntata mostrano il momento in cui Michonne ha incontrato Andrea, ma in questa versione della storia la donna non entra in azione per salvarla, preferendo allontanarsi.

Uno sneak peek mostra invece Virgil, ruolo affidato a Kevin Carroll, spiegare cosa accaduto alla sua famiglia: l'isola era sicura fino a quando sono arrivate altre persone che hanno portato violenza e una malattia che ha ucciso anche la moglie e i figli. L'uomo chiede quindi a Michonne di ucciderli perché sono diventati walker.

Le immagini mostrano Michonne rinchiusa in una stanza e alcuni momenti dell'episodio.