The Walking Dead 10x12: le anticipazioni di "Walk With Us"

The Walking Dead 10x12, ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato Walk With Us, il dodicesimo della decima stagione della serie in arrivo su Fox il 15 marzo e di cui online sono stati condivisi il trailer, uno sneak peek, i primi minuti e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda dell'episodio intitolato La stella del mattino - di cui potete leggere la recensione - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata.

La sinossi anticipa: Negan aiuta i Sussurratori e Alpha a lanciare un attacco contro Hilltop.

Il trailer della prossima puntata di The Walking Dead mostra le conseguenze dell'attacco a Hilltop e Negan impegnato apparentemente ad aiutare Alpha nella sua missione, mentre gli abitanti di Hilltop sono feriti, in fuga e in preda al panico dopo lo scontro.

I primi minuti della puntata mostrano il duro attacco a Hilltop e i tentativi di difendersi dai walker, dai Sussurratori e dalle fiamme. Ezekiel cerca di mettere in salvo i bambini, mentre Judith è in pericolo e agisce per difendersi con conseguenze mortali.

Un primo sneak peek mostra l'incontro tra Aaron e l'ex leader dei Salvatori che sostiene la situazione sia diversa da come sembra. Aaron deve inoltre prendere una decisione complicata.

Le immagini mostrano i bambini al sicuro, oltre a Negan insieme ad Alpha e nuove immagini di lotta per la sopravvivenza.