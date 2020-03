The Walking Dead 10x11: le anticipazioni di "La stella del mattino"

The Walking Dead 10x11: le anticipazioni e il trailer di "La stella del mattino", l'undicesimo episodio della decima stagione in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x11, ecco le anticipazioni dell'episodio intitolato La stella del mattino, l'undicesimo della decima stagione della serie in arrivo su Fox il 9 marzo e di cui online sono stati condivisi il trailer, tre sneak peek e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda dell'episodio intitolato Stalker - di cui potete leggere la recensione - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata. .

La sinossi anticipa: "I Sussurratori arrivano da Hilltop; le comunità discutono per decidere se dovrebbero lottare o fuggire dopo che Lydia e Daryl incontrano Alpha; Eugene ha delle complicazioni mentre lotta per comunicare con Stephanie".

Il trailer della prossima puntata di The Walking Dead mostra Lydia avvisare dell'arrivo di sua madre Alpha, alla guida dell'orda degli zombie, situazione che obbliga tutti a prepararsi per la battaglia, mentre Carol osserva degli strani ritratti.

I primi minuti della puntata mostrano Alpha e Negan impegnati a infliggersi a vicenda delle punizioni corporali, mentre Beta è alla guida di un gruppo di zombie e altri membri dei Sussurratori. Accanto ad Alpha c'è proprio il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan che ha ora una sua maschera fatta di pelle umana.

Uno sneak peek mostra i gruppi delle comunità mentre assistono alla trappola che hanno teso ai loro nemici e agli zombie, avendo ideato un modo per ostacolarne l'avanzata.

Nella seconda clip in anteprima Negan condivide dei consigli con Alpha, provando a convincerla che potrebbe evitare di massacrare tutti, dando la possibilità a chi lo desideri di arrendersi.

Le prime foto ufficiali delle puntate: