The Walking Dead 10x10, recensione: scontro fra titani

The Walking Dead 10: Daryl in una scena del decimo episodio

Con la recensione di The Walking Dead 10x10 siamo arrivati a un episodio speciale, almeno per quanto riguarda la numerazione a livello stagionale (nel complesso è il numero 141, il che significa che il prossimo vero episodio-evento sarà il terzo dell'undicesima stagione, in autunno), e a un capitolo che ha l'onore/onere di continuare lungo la linea promettente vista in quello precedente, con i nostri eroi messi a dura prova e un'evoluzione intrigante nel rapporto tra Negan e i Sussurratori. Un capitolo che mantiene la maggior parte di quelle promesse e, una tantum o quasi, si fa notare soprattutto per la regia, affidata alla canadese Bronwen Hughes che, a differenza di altri membri della squadra dietro la macchina da presa, dimostra una maggiore padronanza del mezzo per quanto riguarda l'uso dello spazio sullo schermo e le scelte di inquadratura ed angolazione. Un elemento che si rivela fondamentale in un episodio che, come la scorsa settimana, punta molto sull'horror.

Alexandria sotto assedio

The Walking Dead 10: un'immagine del decimo episodio

Se nell'episodio precedente si era puntato sull'elemento claustrofobico, in una caverna buia dove Daryl e compagnia bella erano circondati da morti viventi, nel corso di Stalker The Walking Dead fa una scelta diversa: questa volta siamo dalle parti dell'home invasion. Inviato per recuperare Gamma, infatti, Beta decide di dare una lezione agli abitanti di Alexandria, servendosi di un tunnel segreto ideato ai tempi da Dante (ve lo ricordate?) per mettere in scena una vera e propria invasione. Un massacro che l'episodio mostra in tutta la sua terrificante crudezza (anche se fa un po' ridere che, con tutte le convenzioni del brivido che ci sono in gioco in quella sequenza, nemmeno uno dei personaggi importanti passi a miglior vita), e che sottolinea l'effettiva trasformazione di Beta in antagonista horror nella migliore tradizione dei vari Freddy, Michael e Jason (infatti il titolo inglese della puntata allude alla classica persecuzione del killer nei confronti delle vittime). Una scelta efficace, che lo rende un villain diverso da Alpha e pone le basi per un'eventuale rivincita che, stando a quanto visto negli ultimi tempi, potrebbe essere coerente con la direzione generale dello show, ora su binari narrativi relativamente stabili.

Daryl vs. Alpha

The Walking Dead 10: una scena del decimo episodio

Mentre una parte dell'episodio si concentra su un evento su grande scala, l'altra si concentra su qualcosa di più piccolo, ma altrettanto fondamentale a livello tematico e drammaturgico: il duello tra Daryl e Alpha. Certo, la suspense viene un po' a mancare perché sappiamo già che il leader dei buoni non rischia nulla, ma rimane la qualità viscerale di uno scontro che mette in evidenza la vulnerabilità di entrambi i personaggi e, di conseguenza, delle loro fazioni, laddove altri episodi avevano reso i protagonisti quasi invulnerabili (basti pensare a Rick Grimes che per uscire di scena è stato solo dato per morto). Dopo anni di stallo, siamo arrivati in un punto dove gli autori insistono nel chiarire un paio di dettagli: entrambi i team hanno qualcosa da perdere, le loro decisioni possono avere conseguenze negative per tutti e la battaglia all'ultimo sangue, a questo punto, è inevitabile.

The Walking Dead 10: Daryl nell'episodio 10

Ed è lì, quasi a sorpresa (ma conoscendo la serie era lecito aspettarselo), che si cela l'unica vera concessione alle logiche solite da soap opera, in vista di un finale di stagione che evidentemente ha bisogno di Alpha ancora in vita: lei e Daryl sono stremati, ancora vivi ma considerevolmente malridotti, ed entra in scena Lydia. La madre le chiede di ucciderla, ma lei si limita a incidere su un tavolo la frase "Il tuo metodo non è l'unico", un invito alla pace, mentre fugge insieme a Daryl. E lì viene da chiedersi quale sarebbe lo scenario delle prossime sei settimane se le cose fossero andate diversamente: per quanto Alpha sia un personaggio molto riuscito, c'è anche il fatto che lo show abbia finalmente ritrovato il piacere dell'imprevedibilità, e chiudere la stagione con i Sussurratori sotto il controllo totale di Beta, a cui manca il pragmatismo della sua superiore diretta, sarebbe senz'altro una svolta interessante. Ovviamente nulla vieta alla showrunner Angela Kang di scegliere quell'opzione nel finale di stagione, ma l'adesione alla formula non dovrebbe essere un obbligo, come ben sanno coloro che nel corso degli anni hanno smesso di seguire la serie.