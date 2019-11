The Walking Dead 10x08: le anticipazioni di "The World Before"

The Walking Dead 10x08: le anticipazioni e il trailer di The World Before, il midseason finale della decima stagione in onda la prossima settimana su Fox.

The Walking Dead 10x08, ecco le anticipazioni dell'ottavo episodio intitolato The World Before, il midseason finale della decima stagione della serie in arrivo su Fox il 25 novembre e di cui online sono stati condivisi il trailer, tre sneak peek e la sinossi ufficiale.

AMC, dopo la messa in onda della puntata Open Your Eyes - di cui potete leggere la recensione di The Walking Dead 10x07 - ha pubblicato online i nuovi materiali promozionali della prossima puntata.

L'episodio è stato diretto da John Dahl e andrà in onda sugli schermi italiani di Fox il 25 novembre. La sinossi è la seguente:

Uno scontro causa delle tensioni a Oceanside. Gli abitanti di Alexandria intraprendono una missione ad alto rischio.

Il promo mostra un funerale, quasi sicuramente quello di Siddiq considerando l'espressione di Rosita, Carol che parla con Ezekiel, Daryl che prende a pugni qualcuno, forse Dante, e una barca in viaggio. Spazio poi a un incontro tra Gamma e Aaron, Daryl e Carol di nuovo nel bosco di notte e il personaggio interpretato da Melissa McBride che chiede se verrà fatto qualcosa dopo quanto accaduto. Padre Gabriel affronta Dante, Judith entra in azione per fermare qualcuno insieme a Michonne, Alpha sembra molto arrabbiata. E ancora Daryl armato pronto a combattere e l'arrivo di un gruppo di zombie a Oceanside.

Il primo sneak peek mostra un'interazione tra Aaron e Gamma in cui la giovane vuole cercare un accordo tra le due comunità.

Il secondo video tratto dal midseason finale è dedicato ad Alpha che istruisce Dante su quanto deve fare all'interno della comunità di Alexandria, un flashback relativo al momento in cui si è infiltrato tra i sopravvissuti, mostrando inoltre come ha conquistato la fiducia degli altri membri della comunità e ha compiuto le missioni che gli erano state affidate dai Sussurratori.

Tra le anticipazioni di The World Before anche il terzo sneak peek che anticipa invece una conversazione tra Rosita e Dante con la giovane che non sa quanto accaduto a Siddiq e che l'uomo sia una spia dei Sussurratori. L'uomo mente dicendo che il dottore si è appena allontanato per occuparsi di alcuni pazienti, mentre in realtà sta tragicamente trasformandosi in zombie.