The Walking Dead: la resa dei conti tra Negan e Maggie in una nuova clip della stagione 10 (VIDEO)

Una nuova drammatica clip di The Walking Dead anticipa una resa dei conti tra Negan e Maggie, due personaggi che sulla linea temporale dello show non si incontrano da dieci anni e i fan non vedono l'ora di vedere cosa accadrà negli ultimi episodi che andranno in onda dal 28 febbraio.

Una resa dei conti molto importante, visto che Maggie (Lauren Cohan) avrà la possibilità di vendicare il suo amato Glenn, ucciso proprio a causa di Negan (Jeffrey Dean Morgan) nella settima stagione di The Walking Dead. La nuova clip gioca proprio su queste speranze, stuzzicando i fan sul tanto atteso incontro/scontro tra i due personaggi.

Entrambi hanno un ruolo fondamentale in questi nuovi 6 episodi della decima stagione, come capiamo dalla sinossi ufficiali diffusa da AMC. Secondo le sinossi degli episodi precedentemente rilasciati, nella prima delle nuove puntate Maggie torna con una storia che non è pronta a condividere, anche quando il suo passato la raggiunge. Nello stesso episodio, invece, la sicurezza di Negan è di nuovo in gioco.

Quello che sappiamo per certo è che, forse, Negan sopravvivrà definitivamente agli eventi degli episodi rimanenti della decima stagione, poiché la star Jeffrey Dean Morgan ha recentemente pubblicato immagini di se stesso mentre legge una sceneggiatura per la stagione 11.