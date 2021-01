The Walking Dead: i villain della serie "uccidono" il 2020 in un artwork spettacolare

I villain di The Walking Dead si sono coalizzati per affrontare il nemico più terribile degli ultimi tempi, il 2020, e lo hanno fatto prendendolo a colpi di mazza in un artwork epico.

Anche i villain di The Walking Dead si sono coalizzati per prendere a mazzate il cattivo più terrificante degli ultimi tempi: il 2020! Scott Gimple, infatti, ha commissionato all'artista Melissa Duffy la realizzazione di un artwork attraverso cui dare l'addio ad un'annata davvero terribile.

Come riportato da Comic Book e mostrato da Scott Gimple attraverso il suo profilo Twitter, l'artwork realizzato da Melissa Duffy mostra Negan di The Walking Dead (interpretato da Jeffrey Dean Morgan), Ginny di Fear the Walking Dead (portata in scena da Colby Minifie) ed Elizabeth Kublek di TWD: World Beyond (a cui presta il volto Julia Ormond) scagliarsi contro una sorta di scultura in pietra che raffigura il 2020. La speranza, ovviamente, è che la Lucille di Negan riesca a fare un buon lavoro e a seppellire, una volta per tutte, un anno che ha messo tutti quanti a dura prova.

A marzo, la pandemia da Covid ha provocato la sospensione nella lavorazione della sesta stagione di Fear the Walking Dead e la cancellazione dell'undicesima stagione di The Walking Dead. AMC Network ha anche rimandato il finale di stagione di The Walking Dead e il debutto di The Walking Dead: World Beyond, spin-off creato da Gimple e da Matt Negrete. Pochi giorni prima che The Walking Dead celebrasse il suo decimo anno di vita, tra l'altro, il network AMC ha annunciato la conclusione dello show con un'undicesima stagione da 24 episodi. Tra l'altro, le stagioni 9 e 10 sono state le meglio accolte del lungo franchise mentre la palma per quanto riguarda Fear the Walking Dead è andata alla sesta stagione dello show. A quanto pare, tutto, però, terminerà ad ottobre 2021, quando sarà trasmessa l'ultima stagione di questa serie che, nel bene e nel male, ha fatto la storia della TV americana recente.