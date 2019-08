The Walking Dead 10, Jeffrey Dean Morgan e il futuro di Negan

Jeffrey Dean Morgan, parlando di The Walking Dead 10, ha anticipato qualcosa sul futuro di Negan, su una redenzione che forse non arriverà, anche se ci saranno comunque delle sfumature inaspettate che caratterizzeranno il personaggio.

Queste sono solo alcune anticipazioni che l'attore ha recentemente svelato al Comic-Con di San Diego e rese note dal magazine ComicBook. "Penso che, partendo dal fatto che negli ultimi dieci anni o giù di lì sia stato in una cella di prigione, sia in qualche modo diventato parte della periferia nella comunità di Alessandria. Penso che ci siano stati dei cambiamenti all'interno di Negan". Così ha spiegato Jeffrey Dean Morgan che ha poi continuato specificando come: "Sono state le persone come Judith a tirare fuori cose da lui, cose che il pubblico ha potuto vedere, ma Negan è sempre Negan. Avrà sempre una lingua tagliente. Potrebbe fracassare teste con Lucille, ma sicuramente ti pugnalerà con alcune parole".

The Walking: Jeffrey Dean Morgan nell'episodio Il Guardiano

Nel corso della stagione precente di The Walking Dead abbiamo visto Negan confinato in prigionia e di come si sia poi guadagnato mano a mano qualche ora d'aria per questo molti fan pensano che questo possa essere l'inizio di un vero e proprio cammino di redenzione del villain, ma l'attore ha in un certo senso smussato l'ipotesi sostenendo che: "La gente vuole avere un vero e proprio un arco di redenzione, non so se questo lo sia, perché penso che sia sempre stato quello che è. Vedremo. Non penso - aggiunge - che sia entusiasta del fatto che Negan sia Negan, penso che combatterà un sacco di cose dentro di sé in questa stagione".

The Walking Dead 10: il primo banner della nuova stagione

In chiusura si è poi soffermato sul rapporto fra Negan e Daryl in The Walking Dead 10. Già in passato Dean Morgan ha sempre sostenuto che Negan amasse il personaggio interpretato da Norman Reedus: "Negan ha sempre amato Daryl, lo rispetta" aveva chiosato qualche anno fa e nei nuovi episodi magari avranno molte più scene insieme: "Daryl e Negan hanno avuto una sorta di vita parallela. Entrambi sono come degli estranei in questa comunità, ed è affascinante scavare un po' su questo aspetto e spero che lo esploreremo di più". Per saperlo non tocca far altro che aspettare la messa in onda della nuova stagione che andranno in onda il prossimo 7 ottobre su Fox.