The Walking Dead 10: l'episodio 13 svela cosa è successo a Rick Grimes

Con The Walking Dead 10, episodio 13, finalmente ci viene rivelato cosa è successo a Rick Grimes, o almeno alcuni dettagli in più sulla sorte del personaggio, sparito dalla circolazione in concomitanza con l'abbandono della serie da parte del suo interprete storico, Andrew Lincoln, pilastro dello show fin dall'inizio nel 2010. Attenzione: spoiler per chi non è in pari con la serie!

Durante l'episodio 5 della stagione 9, Rick veniva infatti portato via su un elicottero del gruppo CRM, sparendo nel nulla. La svolta narrativa era stata forzata dalla volonta di Lincoln di dedicare più tempo alla famiglia, ma il suo ritorno in scena è solo questione di tempo. L'attore ha infatti confermato che farà parte della trilogia di film spin-off della serie e per il momento è uno dei pochissimi confermati per il progetto, insieme a Pollyanna McIntosh.

The Walking Dead: Michonne in What We Become

La decima stagione di The Walking Dead è andata avanti nel tempo a circa sei anni dalla sparizione di Rick e solo adesso, con l'ultimo episodio per Danai Gurira nei panni di Michonne, si scoprono alcuni dettagli sulla sorte dell'ex leader. Nella puntata "What We Become", proprio Michonne trova gli stivali di Rick tra le cose di Virgil. Condotta al luogo dove sono stati trovati, arriva su una nave deserta, dove viene rinvenuto l'iPhone di Grimes, scomparso prima della nascita di RJ.

Coronavirus: The Walking Dead aveva previsto l'assalto alla carta igienica

Nel telefono viene infatti rinvenuto un disegno con Michonne e Judith, ma manca il figlio, nato soltanto dopo l'uscita di scena di Andrew Lincoln da The Walking Dead 10. L'episodio 13 suggerisce quindi che Rick Grimes possa aver collaborato con CRM oppure che sia fuggito verso casa. In ogni caso, le informazioni trapelate nell'ultima puntata fungono da trampolino narrativo per i vari film spin-off, oltre che da avvio per il nuovo arco post-Danai Gurira.