Coronavirus: The Walking Dead aveva previsto l'assalto alla carta igienica

A causa della pandemia di Coronavirus, in queste ore c'è l'assalto alla carta igienica negli USA, evento che The Walking Dead aveva già previsto in una scena.

Negli USA, in queste ultime ore, a causa della psicosi causata dal Coronavirus i cittadini si stanno accalcando per fare scorte di carta igienica, evento che The Walking Dead aveva ampiamente previsto come hanno riscoperto i fan guardando il primo episodio della serie.

Andato in onda nel 2010, l'episodio in questione vede Rick Grimes trovare una grande scorta di carta igienica a casa di Morgan, suo nuovo amico, fatta in vista dell'invasione di zombie. La scena di The Walking Dead è stata catturata da un fan in questi giorni, che l'ha poi condivisa su Reddit per mostrare la similitudine con quello che il mondo sta vivendo in questo particolare periodo. Come si può vedere, nella foto qui sotto, accanto alla porta, sono impilate diverse confezioni di carta igienica.

Una strana connessione tra la pandemia di Coronavirus e The Walking Dead. Un'altra coincidenza è il fatto che il coronavirus ha infettato il primo paziente nello stesso ospedale da cui il creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, ha lanciato la sua storia, ovvero l'Harrison Memorial Hospital dove si risveglia Rick Grimes dopo il coma.

The Walking Dead era in lavorazione per la sua undicesima stagione, bloccata per via della pandemia, ma che secondo gli showrunner sta continuando ad essere sviluppata.