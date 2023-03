The Visit, M. Night Shyamalan aveva pronti tre finali alternativi

M. Night Shyamalan aveva preparato tre finali alternativi per The Visit, l'horror in onda stasera su Italia 2

The Visit è il film horror in onda stasera in prima serata su Italia 2. Il regista M. Night Shyamalan ha svelato che per la pellicola, uscita nell'aprile del 2015, aveva preparato tre finali, molto diversi tra loro: horror, comico e una via di mezzo tra i due generi.

The Visit ha come protagonisti due fratelli, Becca e Tyler, i ragazzi devono passare una settimana di vacanza nella fattoria dei propri nonni in Pennsylvania. Come spesso accade nei film di M. Night Shyamalan, anche questo lungometraggio nasconde delle trappole per i protagonisti e gli spettatori. L'atmosfera all'inizio gioviale cambia. I ragazzi scoprono che i due anziani nascondono degli oscuri segreti e sono coinvolti in qualcosa di inquietante.

The Visit: una inquietante immagine tratta dal film

La pellicola ha segnato il rilancio di M. Night Shyamalan, dopo gli insuccessi de L'ultimo dominatore dell'aria e di After Earth, criticati dalla stampa specializzata e disertati dal pubblico ai botteghini. Il regista di origini indiane, su Twitter ha rilevato di aver preparato tre finali alternativi per questa pellicola horror.

The Visit: Ed Oxenbould (di spalle), Deanna Dunagan e Peter McRobbie in una scena del film

La pratica di creare più finali non è nuova, è un espediente usato spesso dai registi che, generalmente, li sottopongono ad un pubblico selezionato e ne studiano le reazioni. Ciò che stupisce e che i finali pensati da M. Night Shyamalan erano totalmente diversi tra loro. Il regista sul social disse che il primo finale immaginato era "pura commedia", il secondo era "puro horror", mentre il terzo finale era "Una via di mezzo tra la commedia e l'horror"

Chi non ha visto il film, potrà scoprire stasera su Italia 2 il finale scelto dal regista che ha al suo attivo pellicole come Unbreakable - Il predestinato, Signs, The Village e Lady in the water. Qui la nostra recensione di The Visit.