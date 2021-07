The Velvet Underground: il teaser del documentario di Todd Haynes presentato a Cannes 2021

The Film Stage ha diffuso il primo teaser trailer del documentario di Todd Haynes, The Velvet Underground, che sarà presentato in anteprima a Cannes 202 nei prossimi giorni per poi approdare su Apple TV+.

Il teaser contiene un poema di Allen Ginsberg declamato sullo sfondo di immagini modificate e accostate in chiave psichedelica mentre il nome della band si estende su tutta la superficie. Il film, in lavorazione per quasi un decennio, è stato assemblato dal regista Todd Haynes.

I Velvet Underground hanno creato un nuovo sound che ha cambiato il mondo della musica, consolidando il proprio posto come una delle band più venerate del rock 'n' roll. Diretto dall'acclamato regista Todd Haynes, The Velvet Underground mostra come il gruppo sia diventato una pietra miliare della cultura non senza qualche contraddizione.

Il film contiene interviste approfondite con i principali attori di quel tempo combinate con un tesoro di riprese di concerti ed esibizioni inedite e una ricca collezione di registrazioni, film di Andy Warhol e altre opere d'arte sperimentali che creano un'esperienza immersiva in ciò che il membro fondatore John Cale descrive come l'ethos creativo della band: "come essere eleganti e come essere brutali".