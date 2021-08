The Velvet Underground: il trailer del documentario realizzato da Todd Haynes

The Velvet Underground è il nuovo documentario, presentato al Festival di Cannes 2021, diretto da Todd Haynes e un trailer svela le prime scene del progetto in arrivo su Apple TV+ dal 15 ottobre.

Nel video si ripercorrono le prime fasi della scalata verso la popolarità e il successo della band, grazie a un mix di interviste esclusive e materiale d'archivio.

Il regista Todd Haynes ha realizzato il documentario in cui ripercorre la storia degli artisti che hanno segnato pagine importante nel settore musicale.

I Velvet Underground hanno creato un nuovo sound che ha cambiato il mondo della musica, consolidando il proprio posto come una delle band più venerate del rock 'n' roll. Diretto dall'acclamato regista Todd Haynes, The Velvet Underground mostra come il gruppo sia diventato una pietra miliare della cultura non senza qualche contraddizione.

Il film contiene interviste approfondite con i principali attori di quel tempo combinate con un tesoro di riprese di concerti ed esibizioni inedite e una ricca collezione di registrazioni, film di Andy Warhol e altre opere d'arte sperimentali che creano un'esperienza immersiva in ciò che il membro fondatore John Cale descrive come l'ethos creativo della band: "come essere eleganti e come essere brutali".