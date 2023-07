The Vampire Diaries, in arrivo un reboot della serie CW? Risponde Nina Dobrev

L'attrice ha detto la sua sulla possibilità di un reboot o di un revival della popolare serie teen andata in onda per

Con l'attuale moda dei reboot e delle serie revival di popolari franchise, anche The Vampire Diaries potrebbe presto per finire in questa categoria. Nel corso di una recente intervista, però, la protagonista Nina Dobrev ha escluso che una cosa del genere accadrà a breve.

L'attrice ha dichiarato che, sebbene le farebbe piacere riunirsi al resto del cast, per lei è decisamente "troppo presto" per un reboot dello show:

"Oh Dio, penso che sia davvero troppo presto per parlare di reboot, perché non si è nemmeno concluso così tanto tempo fa", ha dichiarato la Dobrev al The Jess Cagle Show. "Ma sono molto legata a Paul [Wesley] Kayla [Ewell] Candice [Accola], Kat [Graham], e la lista potrebbe continuare perché è stata una parte davvero importante delle nostre vite per molti tanti anni. Quindi è difficile non rimanere in contatto con tutti e vederci ogni volta che possiamo".

The Vampire Diaries è stata trasmessa su The CW dal 2009 al 2017 per un totale di otto stagioni e 171 episodi. La serie ha generato anche due spin-off, The Originals e Legacies.

Dobrev, comunque, non ha escluso di poter tornare a interpretare un nuovo progetto a tema vampiri:

"Penso che dipenda sempre dal ruolo e dal regista. Se dovesse esserci Steven Spielberg alla regia o se Martin Scorsese stesse preparando un progetto sui vampiri e ci fosse un ruolo in grado di mettermi alla prova in qualche modo accetterei sicuramente".