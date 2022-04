The Vampire Diaries, la serie completa su Netflix in streaming da oggi

Tutte le otto amatissime stagioni di The Vampire Diaries con Ian Somerhalder arrivano in streaming su Netflix a partire da oggi 30 aprile 2022!

Tutte le otto amatissime stagioni di The Vampire Diaries con Ian Somerhalder arrivano in streaming su Netflix a partire da oggi 30 aprile 2022 per tutti gli abbonati al servizio!

La serie, che vede protagonisti Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somerhalder, segue le vicende dell'adolescente Elena Gilbert e degli affascinanti fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore. La storia si svolge a Mystic Falls, cittadina di provincia americana tormentata dal proprio passato. Elena è contesa tra i due fratelli, che sono destinati ad amare la stessa donna fin da prima di essere trasformati in vampiri 145 anni prima: Elena, infatti, è la discendente di Katherine, la bellissima vampira che li ha trasformati durante la Guerra Civile Americana.

The Vampire Diaries: Ian Somerhalde nel finale della serie

Elena si innamora di Stefan, ma è anche fortemente attratta da Damon... chi tra i due fratelli riuscirà a conquistare il suo cuore? Creata da Kevin Williamson (ideatore dell'amata serie Dawson's Creek) e Julie Plec, The Vampire Diaries è stata accolta con un grande entusiasmo da parte del pubblico, specialmente tra i più giovani, registrando un numero record di telespettatori per il suo debutto, il più alto nella storia di The CW fino ad allora. In seguito è anche arrivato uno spin-off intitolato The Originals: lo show dedicato alla famiglia Mikaelson è durato ben cinque stagioni, andando a concludersi nel 2018.