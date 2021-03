The Vampire Diaries: Ian Somerhalder e Paul Weasley sull'amicizia e il ritorno della serie

Ian Somerhalder e Paul Wesley, protagonisti di The Vampire Diaries, hanno parlato della loro amicizia e del possibile ritorno dei fratelli Salvatore sul piccolo schermo.

Era il 2017 quando CW mandava in onda il finale di The Vampire Diaries, serie fantasy che ha conquistato milioni di persone a partire dal 2009, per un totale di otto stagioni. A distanza di quattro anni, due dei protagonisti dello show, Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno rilasciato un'intervista a People, durante la quale hanno parlato anche della serie che tanta fortuna gli ha portato e che gli ha permesso di instaurare tra loro una fratellanza che loro stessi paragonano ad un vero e proprio matrimonio.

"Ne abbiamo parlato più e più volte e la cosa ironica è che, ed è piuttosto vero, la nostra non è solo un'amicizia", ​​ha spiegato Ian Somerhalder, aggiungendo: "Questa è come una fratellanza, è come un matrimonio. Ci siamo dentro insieme da così tanto tempo". Paul Wesley ha quindi notato che, proprio come i fratelli che hanno interpretato sullo schermo, Damon e Stefon Salvatore, lui e Ian si completano a vicenda: "Ovviamente abbiamo lavorato insieme per così tanto tempo e i nostri personaggi si completavano a vicenda sullo schermo, eravamo un po' come i poli opposti. E la cosa molto interessante è che entrambi valorizziamo le nostre differenze in modo positivo. Ian è l'eterno ottimista, eternamente felice, eternamente positivo. E io sono tipo 'Oh, questo andrà storto. Questo sta per andare storto'. Non può esserci l'uno senza l'altro. Un po' come la pioggia ed il sole". "Beh, senza la pioggia non crescerebbe nulla", ha aggiunto Ian.

Nel corso dell'intervista, la coppia ha anche parlato della possibilità di riportare i fratelli Salvatore sullo schermo dopo il finale di The Vampire Diaries. "Con tutto il rispetto, è stato un grande periodo della mia vita", ha detto Paul, continuando col dire: "E sono molto grato, ma per me tutti abbiamo dei "capitoli" di vita ed ora c'è un nuovo capitolo. Non vuoi rovinare ciò che è già stato creato". "L'ho detto spesso, perché ho affrontato questo discorso così tante volte con le persone ed ho pensato 'Bene, come sarebbe un ritorno?'. E non riesco proprio ad immaginarlo", ha quindi concluso Somerhalder, spegnendo le speranze dei fan.