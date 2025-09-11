The Vampire Diaries: Caroline e Klaus non potevano rimanere insieme, le autrici svelano perché

Le sceneggiatrici Julie Plec e Caroline Dries hanno raccontato in un libro perché la coppia di vampiri non poteva avere un lieto fine.

Una delle coppie più amate dai fan di The Vampire Diaries era quella composta da Klaus e Caroline e un nuovo libro svela finalmente perché non c'è stato un lieto fine per la loro storia d'amore.

Tra le pagine di un libro scritto da Samantha Highfill la sceneggiatrice e produttrice Julie Plec spiega quanto accaduto dietro le quinte dello show.

Il problema dello spinoff

I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries racconta che il legame tra i personaggi interpretati da Joseph Morgan e Candice King, nato da un feeling evidente e magnetico sullo schermo, è stato ostacolato dalla realizzazione dello spinoff The Originals.

Julie Plec ha ricordato infatti che gli autori hanno dovuto fare i conti con la necessità di far uscire di scena Klaus dalla serie originale in modo da realizzare quella dedicata alla storia della famiglia Mikaelson.

Gli sceneggiatori sono stati quindi obbligati a portare a una conclusione la storia d'amore con Caroline, personaggio che non avrebbe potuto in nessun modo lasciare The Vampire Diaries.

Il legame con Stefan

Caroline Dries, inoltre, ha sottolineato che nei due show si dovevano mostrare delle relazioni tra diversi personaggi. Plec, sull'argomento, ha aggiunto: "Sapevo che ero determinata nel mettere insieme Stefan e Caroline, ma poi, alla fine, credevo che Elena sarebbe tornata con Stefan, liberando Caroline e dandole la possibilità di stare con chiunque volesse, e che The Originals, in futuro, avrebbe potuto portarci a quell'epilogo, oppure no".

The Vampire Diaries: Candice Accola e Paul Wesley in una scena dell'episodio The Day I Tried To Live

In una precedente intervista Julie aveva sottolineato che c'era inoltre un altro ostacolo perché non voleva 'disonorare Stefan facendo diventare Klaus l'unico vero amore di Caroline'.

Negli episodi di The Vampire Diaries il personaggio di Caroline si rende conto di essere innamorata di Stefan, interpretato da Paul Wesley che ha espresso le sue perplessità legate alla coppia, durante la settima stagione, ma la situazione viene complicata da gravidanze, ex e ritorni inaspettati dal passato. Nel corso delle puntate, tuttavia, Caroline si riavvicina a Stefan Salvatore e, al termine della serie, sono ancora insieme.