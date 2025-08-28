Una star di Thunderbolts poteva essere protagonista di The Vampire Diaries, la rivelazione in un libro

Un nuovo libro che racconta i segreti di The Vampire Diaries ha svelato che nel cast della serie poteva esserci anche una star del MCU recentemente tra i protagonisti di Thunderbolts.

I produttori dello show tratto dai romanzi di L.J. Smith hanno infatti compiuto una lunga ricerca prima di individuare gli attori giusti per i ruoli dei fratelli Stefan e Damon Salvatore.

Le difficoltà durante il casting di The Vampire Diaries

Tra le pagine di I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries l'autrice Samantha Highfill ha sostenuto che tra i possibili interpreti della serie c'era anche Sebastian Stan. L'attuale interprete di Bucky Barnes nei film della Marvel aveva incontrato i produttori, tuttavia non è stato coinvolto nel progetto a causa del suo impegno con Kings di NBC.

The Apprentice: Sebastian Stan a Cannes 2024

Sebastian avrebbe potuto interpretare Stefan Salvatore, il protagonista poi affidato a Paul Wesley, ma aveva anche fatto un'audizione leggendo dei dialoghi di Damon, ruolo assegnato a Ian Somerhalder.

Tra gli altri attori che erano stati presi in considerazione per la parte di Stefan c'erano poi Steven Strait (The Expanse), e Nathaniel Buzolic che ha successivamente recitato nello show nei panni di Kol Mikaelson. Matt Czuchry (Una mamma per amica), Jesse Bradford (Bring It On), e Travis Van Winkle (The Last Ship) erano invece in corsa per la parte di Damon.

Julie Plec e Kevin Williamson, tra le pagine del libro, hanno raccontato che il personaggio di Stefan era particolarmente complicato perché, oltre all'aspetto fisico descritto nei romanzi, quasi impossibile da ricreare in modo perfetto sugli schermi televisivi, c'erano una profondità e una solitudine davvero importanti che caratterizzavano il personaggio. La showrunner di The Vampire Diaries ha ricordato: "Stefan è buono, un'anima gentile, ma con uno strato di pericolosità perché è un vampiro che lotta contro la sete di sangue e la sua dipendenza da questa donna e con questa rabbia nei confronti del fratello".

L'incontro con Stan

Lesli Gelles-Raymond, responsabile del casting, ha quindi rivelato che c'era stato un incontro con Sebastian Stan: "Abbiamo potuto trascorrere del tempo con lui ed è stato davvero bello. Eravamo totalmente interessati e abbiamo parlato con lo studio non appena abbiamo fatto delle prove nel ruolo di Stefan, ma non poteva recitare nella serie perché era impegnato con un altro show quando è accaduto tutto questo, quindi non è andata come avremmo voluto. Era sotto contratto per Kings".

L'audizione di Stan per la parte di Damon lo aveva inoltre fatto ritenere perfetto per il vampiro che, se avesse accettato, sarebbe stato affiancato sul set da Steven Strait nei panni di Stefan. Paul Wesley è stato quindi contattato dopo che l'attuale star del MCU ha confermato che non avrebbe potuto recitare in The Vampire Diaries.

Gelles-Raymond ha successivamente confermato che avrebbero voluto coinvolgere Matt Czuchry nello show: "Sfortunatamente aveva già fatto un'audizione per The Good Wife e lo stavano trattenendo". La responsabile del casting ha ricordato che nella stagione dei pilot non si può perdere molto tempo e non hanno quindi potuto fare un test video con Czuchry, messo sotto contratto dal team di The Good Wife.

Ian Somerhalder ha invece ammesso che inizialmente non voleva recitare in The Vampire Diaries perché gli ricordava Twilight, ma leggendo gli script ha cambiato idea perché entusiasta del materiale che gli avevano proposto gli autori.

A decidere, durante il periodo del casting, è stato invece Kevin Williamson che era convinto che Ian fosse perfetto per il ruolo di Damon e ha persuaso il team a dargli ascolto.