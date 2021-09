The Unforgivable: Sandra Bullock è una ex detenuta uscita di prigione nella prima foto del film Netflix

Netflix ha diffuso la prima foto di Sandra Bullock nei panni di un'ex detenuta di nome Ruth Slater nel film originale The Unforgivable, in arrivo il 10 dicembre.

The Unforgivable: Sandra Bullock nella prima foto del film Netflix

Netflix ha appena svelato la prima foto ufficiale del film originale The Unforgivable, che vede Sandra Bullock nei panni di un ex detenuta che tenta di rientrare nella società dopo aver commesso un crimine violento. Nella foto l'attrice si guarda allo specchio col volto segnato e privo di trucco. L'uscita del dramma è prevista in alcuni cinema selezionati USA il ​​24 novembre e in streaming su Netflix il 10 dicembre.

The Unforgivable, interpretato anche da Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal e Viola Davis, vede Sandra Bullock nei panni di Ruth Slater, una donna recentemente rilasciata dal carcere dopo aver scontato una lunga condanna per un crimine violento. Al ritorno nella sua città natale, viene giudicata duramente dalla sua comunità e, come suggerisce il titolo, nessuno è disposto a perdonarla per il crimine che ha commesso molto tempo fa. Cercando di espiare le sue malefatte e guadagnarsi il perdono, Ruth è determinata a ritrovare la sorella minore che ha dovuto abbandonare. The Unforgivable è diretto da Nora Fingscheidt. Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles hanno scritto la sceneggiatura.

Channing Tatum e Sandra Bullock: un tuffo insieme per la fine delle riprese del film (VIDEO)

"Il mio personaggio ha trascorso vent'anni in carcere per un crimine piuttosto atroce, ma finalmente torna libera" ha spiegato Snadra Bullock, che è anche uno dei produttori del film, in una recente intervista a EW. "Ci sono molte persone le cui vite sono state colpite da questo crimine che ha commesso, e ci sono molto odio, rabbia, amarezza e dolore a causa del suo rilascio. Ma lei vuole ritrovare la sorella, l'unica famiglia che aveva quando è entrata, e tu continui a chiederti 'Perché non lasci perdere? Questo membro della famiglia è stato traumatizzato dalle tue azioni: lascia perdere! Smettila di fare del male a queste persone di nuovo.'"

Sandra Bullock ha concluso specificando che la scoperta della motivazione che ha spinto Ruth a commettere quel terribile crimine è il vero mistero del film.