Channing Tatum e Sandra Bullock: un tuffo insieme per la fine delle riprese del film (VIDEO)

Channing Tatum e Sandra Bullock hanno festeggiato la fine delle riprese di The Lost City of D facendo un audace tuffo in piscina.

C'è parecchia alchimia tra Channing Tatum e Sandra Bullock. I due, infatti, hanno festeggiato la fine delle riprese di The Lost City of D tuffandosi insieme in piscina. Il protagonista di Magic Mike ha preso in braccio il volto principale di Gravity e si è lanciato in acqua con estrema audacia.

Per celebrare la fine delle riprese della commedia romantica The Lost City of D, Sandra Bullock e Channing Tatum hanno deciso di tuffarsi in acqua (e, magari, abbassare le alte temperature tra loro!). L'attore ha condiviso un video sul suo profilo Instagram ufficiale in cui è possibile dare uno sguardo in anteprima al set del film e ai due stunt vestiti allo stesso modo dei protagonisti. Tatum ha, poi, scritto: "Bene, abbiamo chiuso The Lost City of D. Ho amato questo film a tal punto da non avere parole. Non riesco nemmeno a esprimere bene quanto sia speciale Sandra. A volte ci sembrava di condividere lo stesso cervello. Ti voglio bene, ragazza. E, come puoi vedere, beneficerò sempre del tuo successo ahahah!".

Ma non è finita qua! La conclusione delle riprese di The Lost City of D, infatti, ha offerto a Channing Tatum la possibilità di tornare al taglio di capelli di un tempo.

L'attore ha condiviso su Instagram una serie di scatti che immortalano la sua nuova capigliatura e ha detto: "Abbiamo finito le riprese. Adesso i capelli sono pronti a tornare com'erano prima. E adesso è giunto il tempo di tutte le altre cose. Adesso è arrivato il tempo di occuparmi nuovamente di me dopo tutti i progetti in cui sono stato coinvolto. Adesso mi sento felice e leggero. Respiro e attraverso la vita che mi è stata donata".

In precedenza, come riportato da PEOPLE, Channing Tatum aveva rivelato che tagliare i capelli alla fine delle riprese è sempre stato per lui "una sorta di rituale". Il cast di The Lost City of D comprende anche i nomi di Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nunez, Da'Vine Joy Randolph e Brad Pitt. Il film diretto da Aaron e Adam Nee racconta la storia di un'autrice di romanzi rosa molto schiva e abituata a vivere in solitudine. Un giorno la donna è costretta a un tour promozionale con il modello che appare sulle copertine dei suoi libri. I due verranno coinvolti in un tentativo di rapimento che li trascinerà in piena giungla e finiranno così per vivere realmente un'avventura romantica e bizzarra proprio come quelle narrate dalla scrittrice nei suoi romanzi.

Inizialmente, il ruolo da protagonista maschile era andato a Ryan Reynolds, che avrebbe ritrovato Sandra Bullock dopo Ricatto d'amore. Lo scorso maggio, Chaning Tatum aveva già condiviso una divertente fotografia dal set del film.

L'attore aveva scritto: "Questo non è divertente. Non è per nulla divertente". A proposito della sua pandemia, Chaning Tatum ha dichiarato: "Durante le prime settimane ho bevuto troppa birra e ho perso il mio peso-forma. Poi ho capito che così non poteva andare e ho iniziato ad allenarmi nuovamente ogni giorno. Adesso sento di essere rinato!".

The Lost City of D sarà distribuito al cinema a partire dal 15 aprile 2022.