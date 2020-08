The Undoing: il nuovo teaser trailer svela la data di uscita su HBO

The Undoing, grazie al nuovo teaser trailer, ha ora una data di uscita: domenica 25 ottobre sugli schermi di HBO.

La serie avrebbe dovuto debuttare ad aprile sugli schermi, tuttavia i responsabili della tv via cavo hanno dovuto posticiparne il debutto a causa della pandemia.

Nel nuovo video di The Undoing si vede la coppia composta da Jonathan e Grace, interpretati da Hugh Grant e Nicole Kidman, affrontare le conseguenze di uno scandalo pubblico e i reporter che li attendono all'esterno di un tribunale, mentre un avvocato dichiara che le persone ricche, quando sono minacciate, nascondono le verità sgradevoli per proteggersi e pensano di poterne uscire senza danni.

The Undoing sarà prodotta da David E. Kelley, impegnato anche come showrunner, in collaborazione con Nicole Kidman, Per Saari e Bruna Papandrea.

Lo show racconterà la storia della terapista Grace Sachs che sta per pubblicare un libro, ha un matrimonio felice e un figlio che frequenta una scuola privata prestigiosa a New York. Il suo equilibrio viene però spezzato da una morte violenta e dalla scomparsa del marito che portano alla luce un'incredibile catena di rivelazioni terribili e inaspettate. La donna deve affrontare il disastro e l'opinione pubblica, rendendosi conto che non è riuscita a mettere in pratica tutto quello che ha provato a insegnare agli altri. Grace deve quindi fare a pezzi la propria vita e crearne una nuova.