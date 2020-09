The Undoing: un nuovo teaser trailer della serie HBO con Nicole Kidman e Hugh Grant

HBO ha diffuso un nuovo teaser trailer di The Undoing, la miniserie con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant, in arrivo a ottobre.

Suggerisce segreti da scoprire il nuovo teaser trailer di The Undoing, la miniserie con Nicole Kidman e Hugh Grant che debutterà sugli schermi di HBO domenica 25 ottobre.

La clip - diffusa da HBO nella notte in cui ha trionfato, tra i vincitori degli Emmy 2020, grazie a Succession e Watchmen - ci porta un po' più in là nella scoperta di cosa si nasconda nella vita apparentemente perfetta della terapista Grace Sachs (Nicole Kidman): se nei brevi video precedenti a farla da padrone era stato soprattutto il risvolto pubblico dello scandalo che la donna dovrà affrontare, i circa 30 secondi del teaser diffuso poche ore fa lasciano intendere che The Undoing è pronta a scavare molto più nel profondo, dove "le persone nascondono orribili verità solo per proteggersi".

The Undoing sarà prodotta da David E. Kelley, impegnato anche come showrunner, in collaborazione con Nicole Kidman, Per Saari e Bruna Papandrea. Lo show racconterà la storia della terapista Grace Sachs che sta per pubblicare un libro, ha un matrimonio felice e un figlio che frequenta una scuola privata prestigiosa a New York. Il suo equilibrio viene però spezzato da una morte violenta e dalla scomparsa del marito che portano alla luce un'incredibile catena di rivelazioni terribili e inaspettate. La donna deve affrontare il disastro e l'opinione pubblica, rendendosi conto che non è riuscita a mettere in pratica tutto quello che ha provato a insegnare agli altri. Grace deve quindi fare a pezzi la propria vita e crearne una nuova.