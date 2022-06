The Umbrella Academy: David Castañeda ha imparato a ballare su Zoom

Nel corso di una recente intervista con TV Insider, David Castañeda ha rivelato di aver imparato a ballare su Zoom per girare una scena di un episodio di The Umbrella Academy.

Nel corso di una recente intervista con TV Insider, David Castañeda ha rivelato di aver imparato a ballare su Zoom per girare una scena di un episodio di The Umbrella Academy. La serie ha debuttato nel 2019 e segue gli Hargreeves, una famiglia disfunzionale di fratelli adottati, tutti dotati di superpoteri, alle prese con i viaggi nel tempo e i segreti del misterioso passato del padre nel tentativo di salvare il mondo da un'apocalisse globale.

La terza stagione di The Umbrella Academy è stata annunciata nel novembre 2020 ma, come molte altre produzioni dell'epoca, lo show è stato soggetto ai disagi provocati dal Covid ed è stato distribuito solo il 22 giugno 2022. Al suo ritorno, nell'episodio 1 il pubblico ha assistito a un sorprendente ma divertente ballo in stile Footloose tra gli Hargreeves e i nuovi membri della Sparrow Academy, formatasi in una linea temporale alterata in cui Sir Reginald ha scelto di adottare altri sei bambini dotati di superpoteri. Lo showrunner, Steve Blackman, ha parlato in precedenza del numero e ha raccontato che, durante la quarantena, il cast si è esercitato con un coreografo per realizzare il "big bang" d'apertura.

Nel corso di una recente intervista con TV Insider, David Castaneda ha descritto il processo di ripresa della sequenza di ballo della terza stagione. L'attore ha raccontato di aver dovuto provare su Zoom e di aver guardato dei tutorial su come eseguire determinate mosse, e ha sottolineato quanto sia stato divertente esercitarsi finalmente di persona. L'interprete ha anche sottolineato quando sia stato complesso rispettare i protocolli anti-Covid sul set: "Il ballo è stato piuttosto eccitante e snervante, soprattutto perché non avevo mai fatto nulla di professionale in termini di coreografia e ho lavorato con un coreografo di danza, John Heginbotham. Ma fare le prove su Zoom e imparare dai video tutorial su come fare i movimenti e ovviamente guardare Footloose e capire il ritmo e poi andare a fare le prove di persona è stato divertente. E una volta arrivati sul set, il ballo avrebbe dovuto essere ritardato di altre sei settimane, credo, a causa dei protocolli COVID e della previdenza dell'Ontario che non permetteva, credo, la presenza di più di 10 interpreti sul set. Ovviamente, noi eravamo circa 14".

Gran parte delle riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sembrano essere state influenzate dalla pandemia e dai protocolli anti-Covid. Oltre alla pausa già prolungata dopo la seconda stagione, il programma di riprese dello show ha dovuto rispettare le procedure messe in atto, con conseguente riduzione dei giorni sul set.

La terza stagione di The Umbrella Academy è ora disponibile su Netflix.