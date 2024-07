The Umbrella Academy, piovono accuse sullo showrunner: "Comportamento tossico, maltratta i collaboratori"

L'arrivo della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, su Netflix dall'8 agosto, viene funestato da uno scandalo coi coinvolgerebbe lo showrunner Steve Blackman, accusato di comportamento tossico e maltrattamenti dietro le quinte.

Secondo Rolling Stone, a muovere le accuse contro di lui sarebbero alcuni ex membri dello staff di produzione dello show. Secondo il rapporto, 12 ex scrittori e membri dello staff di supporto affermano che lavorare a The Umbrella Academy sarebbe stata una delle esperienze più traumatiche della loro carriera. La maggior parte di loro ha chiesto di rimanere anonima per timore di ritorsioni.

"Quando sentiamo che una persona tiene in mano le chiavi della nostra carriera, è difficile", ha dichiarato un membro dello staff di supporto. "Ti dicono, 'Ehi, scrivi queste scene', fanno tante promesse, e tu metti tutto quello che hai nel lavoro solo per essere scartato poco dopo. È semplicemente devastante... Se avessimo una forma di protezione per essere accreditati per il lavoro che svolgiamo o se avessimo qualcuno a cui rivolgerci, penso che questo ci proteggerebbe dai comportamenti tossici".

Una scena di The Umbrella Academy

Una lunga storia di abusi

Le accuse contro Steve Blackman sono state riportate in una denuncia delle risorse umane nel gennaio 2023 in cui si sostiene che lo showrunner avesse una "lunga storia di comportamenti tossici, bullismo, atteggiamenti manipolativi e di ritorsione". Secondo quanto riferito, Blackman avrebbe "creato un ambiente di lavoro tossico mettendo i membri dello staff gli uni contro gli altri, avrebbe inoltre generato paura e sfiducia prendendosi il merito del lavoro di altre persone, e presumibilmente facendo commenti osceni che le fonti dicono di aver trovato sessisti, omofobici e transfobici." Ci sarebbero, inoltre, altre due denunce avanzate da uno sceneggiatore e da un'attrice.

Un'indagine condotta dall'UCP nella primavera del 2023 avrebbe scagionato Blackman, anche se la maggior parte dei 12 membri dello staff che si sono fatti avanti con accuse hanno affermato di non essere mai stati contattati per raccontare le loro esperienze. Sebbene i portavoce di Netflix non abbiano ancora commentato pubblicamente le accuse, una dichiarazione dell'UCP sottolinea che la società è "impegnata a fornire un luogo di lavoro sicuro e rispettoso. Quando vengono segnalate preoccupazioni, vengono prontamente esaminate, indagate a fondo e vengono intraprese le azioni appropriate".

Elliot Page in una scena

Nella situazione descritta in dettaglio da Rolling Stones, Steve Blackman avrebbe reagito contro sceneggiatori o membri dello staff colpevoli di "comportamento sleale" nei suoi confronti. Uno sceneggiatore ha spiegato che lo showrunner avrebbe cancellato il suo nome dopo che aveva fatto notare il suo comportamento più severo nei confronti delle sceneggiatrici. In seguito il creativo sarebbe stato escluso dalla writer's room senza spiegazioni. "Ho imparato col tempo che era quello che faceva quando era incazzato con qualcuno" ha dichiarato.

Un altro sceneggiatore ha affermato: "Devi procedere con cautela con Steve perché ci sono stati momenti in cui le persone si sono opposte a lui e poi il loro status è diminuito o sono state licenziate dallo show. Se ti metti contro di lui, ti punirà. Se solo osi difendere un punto della storia, che sarebbe parte del tuo lavoro per altro, lui penserà che vuoi minacciare il suo potere e subirai le ritorsioni".

Anche il co-showrunner della quarta stagione, Jesse McKeown, è tra coloro che hanno denunciato maltrattamenti. Secondo McKeown, il suo ruolo è stato ridimensionato dopo essersi schierato dalla parte di uno sceneggiatore in una disputa salariale. Almeno altri quattro membri dello staff affermano che Blackman si sarebbe vendicato in modo simile contro di loro facendoli licenziare. McKeown ha detto di aver assistito personalmente alla ritorsione di Blackman contro altri prima che accadesse a lui.

"L'ho sempre visto comportarsi così, ma pensavo che a me non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Alla fine è successo a me, e a un sacco di altre persone" ha detto McKeown.

Steve Blackman respinge le accuse

Di fronte a questa tempesta mediatica, Steve Blackman ha respinto le accuse tramite un portavoce. Lo showrunner ha citato tre collaboratori a lui vicini che avrebbero confutato le affermazioni mosse contro di lui. Un produttore senior ha suggerito che "ognuno probabilmente crede alla propria verità", mentre un altro ha affermato che, nonostante il mondo dello spettacolo sia diventato "caotico a volte", non hanno mai assistito ad alcun comportamento tossico.

"In sei anni e quattro stagioni, supervisionando migliaia di troupe, attori e scrittori, Steve Blackman ha portato The Umbrella Academy a diventare una serie amata con fan devoti, storie avvincenti e un team dedicato che rende tutto ciò possibile", ha detto il portavoce di Blackman. "Queste accuse da parte di una manciata di dipendenti scontenti sono completamente false e oltraggiose e non riflettono in alcun modo l'ambiente di lavoro collaborativo, rispettoso e di successo che il signor Blackman ha coltivato".