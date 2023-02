The Umbrella Academy 4: Nick Offerman e Megan Mullally nel cast dell'ultima stagione

Continua ad arricchirsi il cast della quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, a bordo della serie Netflix arriveranno Nick Offerman e Megan Mullally, veterani di Parks and Recreation.

La serie Netflix The Umbrella Academy, basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, si appresta a concludersi. La quarta stagione sarà infatti l'ultima, ma non si conosce ancora una finestra di lancio. Nel frattempo la produzione è già iniziata e il cast continua ad arricchirsi.

Nel frattempo annunciato l'ingresso nel cast di due volti storici della TV, Nick Offerman e Megan Mullally, ben noti al pubblico per lo show Parks and Recreation. Coppia anche nella vita reale, i due attori vestiranno i panni dei professori universitari Jean e Gene Thibedeau, descritti come "una coppia di professori universitari del New Mexico che indossano scarpe comode e soffrono del più estremo caso di deja vu che questa linea temporale abbia mai visto".

Si aggiunge al cast di The Umbrella Academy 4 anche il comico David Cross che interpreterà Sy Grossman, "un onesto e timido imprenditore e padre di famiglia che cerca disperatamente di riallacciare i rapporti con la figlia che gli è stata tolta, e che non si fermerà davanti a nulla per riaverla".

The Umbrella Academy 4, Netflix rinnova la seria per una quarta e ultima stagione

Ritroveremo poi Tom Hopper nei panni di Luther, David Castañeda in quelli di Diego, Emmy Raver-Lampman nei panni di Allison, Robert Sheehan nei panni di Klaus, Aidan Gallagher nei panni di Five, Elliot Page nei panni di Viktor e Justin H. Min nei panni di Ben.

Nella terza stagione di The Umbrella Academy, approdata l'estate scorsa su Netflix, i membri della Umbrella Academy sono approdati in una linea temporale diversa, dove il loro padre adottivo, Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore), ha creato un'altra squadra di supereroi, gli Sparrows.