The Umbrella Academy 4, iniziate le riprese dell'ultima stagione della serie Netflix?

The Umbrella Academy 4 sarà l'ultima stagione per la popolare serie Netflix ispirata agli omonimi fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá, e pare che cast e crew siano già di ritorno sul set per dare il via alle riprese.

Qualche mese fa la piattaforma streaming Netflix, il creatore e showrunner della serie Steve Blackman e il cast dello show annunciavano che la quarta stagione di The Umbrella Academy sarebbe stata l'ultima, quella che avrebbe concluso le avventure televisive dei fratelli Hargreeves.

The Umbrella Academy 4, Netflix rinnova la seria per una quarta e ultima stagione

Da allora sembra che la writers' room della serie abbia lavorato sodo, perché l'ultimo post Instagram di Blackman parrebbe suggerire già l'inizio dei lavori sul set.

"E così si inizia... Per un'ultima volta. @netflix @netflixgeeked @umbrellaacad" scrive infatti l'autore nel post, che presenta anche una foto del copione del primo episodio della quarta stagione intitolato "The Umbearable Tragedy of Getting What You Want" (L'insopportabile tragedia dell'ottenere ciò che si vuole), scritto proprio da Blackman e Jesse McKeown.

Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno conferme del ritorno sul set, magari tramite post del cast, o da parte degli account ufficiali Netflix. Intanto, vi ricordiamo che le tre precedenti stagioni sono disponibili per la visione sulla piattaforma.