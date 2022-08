The Umbrella Academy 4, Netflix rinnova la seria per una quarta e ultima stagione

The Umbrella Academy 4 si farà: la quarta stagione sarà l'ultima per la serie Netflix basata sui fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

The Umbrella Academy 4 arriverà sugli schermi: la piattaforma streaming Netflix ha rinnovato la serie per una quarta stagione, che sarà anche l'ultima, concludendo quindi l'adattamento per il piccolo schermo delle avventure tratte dai fumetti.

Prepariamoci a salutare i fratelli Hargreeves, perché la quarta stagione di The Umbrella Academy sarà anche l'ultima.

Ad annunciarlo è stata proprio la piattaforma streaming Netflix attraverso i suoi account ufficiali.

"Sono così entusiasta del fatto che gli incredibilmente leali fan di The Umbrella Academy avranno l'opportunità di vedere come si concluderà il viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo intrapreso ormai già 5 anni fa" ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo della serie Steve Blackman, come riporta anche The Wrap "Ma prima di arrivare a suddetta conclusione, abbiamo una fantastica storia da mostrarvi nella quarta stagione, una storia che farà restare i fan sulle spine fino agli ultimi minuti della serie".

Chissà cosa avranno in serbo per noi questa volta i fratelli Hargreeves... Di certo li vedremo tornare tutti al gran completo, dato che è già stata confermata la presenza per la quarta stagione di Tom Hopper, Elliot Page, David Castañeda, Robert Sheehan, Emmy Raver-Lampman, Aidan Gallagher e Justin H. Min assieme agli interpreti di Lila e Mr. Hargreeves Ritu Arya e Colm Feore.

E voi, che ne pensate? Credete sia giusto terminare The Umbrella Academy con la quarta stagione?