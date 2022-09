The Umbrella Academy 3: il divertente video dei blooper

TUDUM, l'evento in streaming dedicato ai film e alle serie tv di Netflix, ha regalato anche il divertente video dei blooper di The Umbrella Academy 3.

Nel filmato si possono così vedere dei momenti esilaranti che spaziano dagli errori sul set agli attimi di divertimento che hanno contraddistinto il tempo trascorso dal cast e dalla troupe durante la realizzazione degli episodi.

La stagione 3 di The Umbrella Academy, che ha già ottenuto il rinnovo per l'ultima stagione, ha mostrato quanto accaduto dopo che i protagonisti hanno posto fine al giorno del giudizio del 1963, e la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l'apocalisse e di aver sistemato questa sequenza temporale dimenticata da Dio una volta per tutte. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente come le hanno lasciate, ritrovandosi alle prese la Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrow si scontrano immediatamente con i membri dell'Umbrella Academy in un violento confronto che si rivela essere l'ultima delle preoccupazioni di tutti. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalisse? O questo nuovo mondo si rivelerà più di un semplice intoppo nella sequenza temporale?

I protagonisti di The Umbrella Academy sono Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.