The Umbrella Academy 3: le prime foto dei protagonisti

Netflix ha condiviso online sui social le prime foto della stagione 3 della serie The Umbrella Academy, in arrivo il 22 giugno.

The Umbrella Academy 3 arriverà sugli schermi di Netflix il 22 giugno e online sono state condivise le prime foto degli episodi inediti.

Gli scatti, pubblicati su Twitter, mostrano i personaggi che i fan hanno imparato a conoscere con le prime due stagioni e i nuovi arrivi della Sparrow Academy.

Lo show di Netflix si era interrotto con i protagonisti che tornavano nel proprio presente scoprendo che il mondo come lo ricordavano è stato totalmente modificato dopo il loro viaggio nel passato. I giovani si ritroveranno così a vivere in un mondo in cui non esiste The Umbrella Academy, ma The Sparrow Academy.

Ecco i nuovi arrivati in alcuni scatti:

La serie Netflix ritornerà sugli schermi il 22 giugno.

La sinossi ufficiale della stagione 3 di The Umbrella Academy anticipa: "Dopo aver posto fine al giorno del giudizio del 1963, la Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l'apocalisse e di aver sistemato questa sequenza temporale dimenticata da Dio una volta per tutte. Ma dopo un breve momento di festa, si rendono conto che le cose non sono esattamente come le hanno lasciate. Entra nella Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrow si scontrano immediatamente con i membri dell'Umbrella Academy in un violento confronto che si rivela essere l'ultima delle preoccupazioni di tutti. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalisse? O questo nuovo mondo si rivelerà più di un semplice intoppo nella sequenza temporale?".