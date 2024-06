The Twilight Saga: Eclipse, il retroscena dietro il recasting del personaggio di Victoria

Nel terzo capitolo di The Twilight Saga, Eclipse, il personaggio della nomade Victoria è interpretato da un'attrice diversa rispetto al film precedente, New Moon, nel quale a prestare il volto alla vendicativa e spietata vampira è Rachelle Lefèvre.

Nel 2010, il film uscì nelle sale cinematografiche e poco tempo prima venne annunciata la sostituzione dell'interprete di Victoria, suscitando parecchie domande in merito a questa decisione. Per quale motivo la produzione decise di sostituire Lefèvre?

La staffetta

Victoria era uno dei principali antagonisti dopo gli eventi del primo film di Twilight, nel quale il personaggio veniva introdotto insieme ad altri compagni vampiri. Quando il suo compagno James (Cam Gigandet) viene ucciso da Edward Cullen (Robert Pattinson), Victoria inizia il suo personale piano vendicativo contro Bella Swan (Kristen Stewart). Coinvolta in diversi tentativi di uccisione Bella, Victoria alla fine viene sconfitta. Nei primi due film il personaggio è interpretato da Rachelle Lefèvre, nel terzo film sostituita da Bryce Dallas Howard.

Nel 2009, al momento della sostituzione, Lefèvre si mostrò stupita:"Ero sbalordita dalla decisione di Summit di riassegnare il ruolo di Victoria per Eclipse. Ero completamente impegnata nella saga di Twilight e nell'interpretazione di Victoria. Ho rifiutato diverse altre opportunità cinematografiche e, in conformità con i miei diritti contrattuali, ho accettato soltanto ruoli che prevedevano calendari di riprese molto brevi. Il mio impegno per La versione di Barney è di soli dieci giorni". Pare che la produzione non sia disposta a concederle una pausa di dieci giorni per La versione di Barney con Dustin Hoffman e Paul Giamatti.

La versione di Summit fu ben diversa. Rachelle Lefèvre non avrebbe informato Summit dell'impegno in La versione di Barney e per questo venne licenziata:"Contrariamente a quanto dichiarato dalla signora Lefèvre, non è vero che lo studio l'ha licenziata a causa di una sovrapposizione di dieci giorni. Non si tratta di questo ma piuttosto del fatto che Eclipse è una produzione d'ensemble che deve incastrare i programmi di numerosi attori rispettando la versione creativa stabilita dal regista e, cosa più importante, la storia. L'impegno della signora Lefèvre per l'altro progetto, che ha scelto di non comunicare a Summit sino all'ultimo momento, la rende purtroppo indisponibile per interpretare il ruolo di Victoria in The Twilight Saga: Eclipse".