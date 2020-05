The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1: Kristen Stewart e la scena di sesso "troppo calda"

A causa di Kristen Stewart la scena di sesso di The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 fu definita 'troppo calda' per un film vietato ai minori di tredici anni.

La scena di sesso di Robert Pattinson e Kristen Stewart in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 era originariamente "troppo calda" per un film vietato ai minori di tredici anni. Durante il loro tour promozionale per Breaking Dawn - Parte 1 i due attori hanno rivelato che la loro scena di sesso è stata girata due volte perché, a detta dello studio cinematografico, nella prima versione Robert e Kristen erano 'fin troppo nudi' e la sequenza era troppo esplicita.

La scena è stata giudicata 'troppo movimentata' a causa della performance di Kristen Stewart e troppo "sonora" per via dei gemiti dell'attrice, quindi l'audio è stato censurato grazie all'aggiunta di un sottofondo musicale. Quando l'attrice ha visto la scena montata ha domandato: "Perché è stata messa della musica? Copre tutto. Stavo facendo un sacco di gemiti perché sarebbe dovuta essere eccitante e sexy e invece non lo è affatto."

Robert Pattinson e la brutale scena di masturbazione in The Lighthouse

Durante una puntata dell'Ellen DeGeneres Show nel 2011, la famosa conduttrice televisiva ha fatto alcune domande a Pattinson e alla Stewart a proposito della celebre scena di sesso. Gli attori hanno rivelato, in modo esilarante, che uno di loro aveva mostrato un po' troppa carne nella scena; Pattinson in seguito ha scherzato sul modo in cui il regista ha dovuto oscurare il sedere di Kristen perché era quella la parte del suo corpo che aveva innervosito i produttori del film.

Nella primavera del 2015 sono state nuovamente fatte delle domande a Kristen Stewart a proposito della famosa scena di sesso in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1; l'attrice ha rivelato che, a suo modo di vedere, lei e Robert Pattinson erano stati messi in una pessima posizione, principalmente perché non c'era alcun modo di poter soddisfare le aspettative. "In Twilight abbiamo dovuto fare la scena di sesso più epica di tutti i tempi, doveva essere sesso trascendente, ultraterreno, disumano, migliore di quanto tu possa mai immaginare." La Stewart ha proseguito dicendo che la scena è stata una vera e propria agonia visto che è molto difficile simulare un tale livello di intimità davanti alle telecamere. Ha anche ammesso di aver provato a stupire i fan creando una scena straordinaria e che questa sua ambizione ha soltanto peggiorato le cose.