Robert Pattinson e la brutale scena di masturbazione in The Lighthouse

Robert Pattinson, in un'intervista con il New York Times, ha parlato della scena di masturbazione che ha girato per The Lighthouse e che ha scioccato il regista.

Robert Pattinson, per The Lighthouse, ha dovuto girare una lunga scena di masturbazione, che sul set non ha mancato di generare un certo imbarazzo, come ha raccontato il futuro Batman nella lunga intervista con il New York Times.

Robert Pattinson stesso, nel parlare di quei minuti senza troppo pudore, l'ha definita una "brutale" scena di autoerotismo che ha però reputato, se non necessaria, quantomeno d'impatto considerando che è stata la prima cosa che gli hanno chiesto di fare. "È sempre bello fare qualcosa di non scontato per la tua scena iniziale, e per quella prima ripresa sono andato veramente alla grande!" ha raccontato Pattinson con una cera ironia. "Era davvero distante da tutto quello che avevamo fatto nelle prove. Mi sono accorto che il regista, Robert Eggers, era un po' sotto shock, ma ho pensato 'Ok, nessuno mi ha detto di smettere, quindi andrò dritto per questa direzione'. E appena l'ho fatto, le cose hanno cominciato a girare per il verso giusto".

La scena di The Lighthouse, però, è solo l'ultima in una pruriginosa galleria che potremmo intitolare "Robert Pattinson ama darsi piacere al cinema", perchè, come lo stesso attore aveva già fatto notare in un'intervista con Variety: "Continuo a masturbarmi nei film, chissà perchè. Nei miei ultimi 3 o 4 lavori ho sempre una scena di masturbazione. L'ho fatto in Damsel, e in The Devil All the Time. Me ne sono reso conto solo quando l'ho fatto ancora, per la quarta volta". Non resta a questo punto di aspettare e vedere cosa Matt Reeves gli chiederà di fare in The Batman.