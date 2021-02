The Transporter Legacy: ecco perché Jason Statham ha rinunciato al sequel

Jason Statham ha deciso di non recitare in The Transporter Legacy per una ragione diversa da quella diffusa dallo studio cinematografico.

Secondo lo studio cinematografico Jason Statham ha deciso di non interpretare nuovamente Frank Martin nel sequel della saga, The Transporter Legacy, dopo che i produttori gli hanno confessato di non essere in grado di pagare gli 11 milioni di sterline richiesti dall'attore inglese.

un bel ritratto di Jason Statham

Statham, d'altro canto, intervistato da Vulture ha fornito una sua personale versione dei fatti: "È stata ovviamente una grande esperienza per me fare quei film e mi sarebbe indubbiamente piaciuto continuare a girarli per anni e anni. Ma volevano che firmassi e che girassi al buio altre tre pellicole senza nemmeno vedere un soggetto o una sceneggiatura, offrendomi meno soldi per farne tre di quanti ne avrei guadagnati all'epoca per girarne soltanto uno uno!".

Invece di un prequel su come Frank Martin è diventato per la prima volta "il trasportatore" il film è stato quindi trasformato in un reboot che ignora completamente la trilogia originale con Jason Statham, come se non fosse mai stata girata e racconta nuovamente la storia di The Transporter.

The Transporter Legacy: Ed Skrein in una scena del film

Ed Skrein, l'attore che ha preso il posto di Jason, ha dichiarato: "Ho provato a contattarlo rispettosamente ma non ci sono riuscito. Ero un fan del suo lavoro con Guy Ritchie ma per me era importante non soffermarmi troppo su quello che aveva fatto lui per plasmare il personaggio".

The Transporter Legacy: il protagonista Ed Skrein in un'immagine tratta dal film

Il film ha ricevuto recensioni negative dalla critica, su Rotten Tomatoes ha una valutazione del 16%, sulla base di 94 recensioni, con una valutazione media di 3,8 / 10. Il consenso critico del sito recita: "The Transporter Legacy ha poco da offrire oltre a una manciata di sequenze d'azione decenti".